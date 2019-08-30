Apple, Sesiniz Dinlendiği için Özür Diledi
Apple, "özel" seslerinizi dinlediği için özür diledi ve bunu artık yapmayacağına dair birtakım kurallar açıkladı!
Apple, dijital asistana söylediklerinizin bazen gerçek insanlar tarafından dinlenmesi olayının ardından resmi olarak özür diledi. Siri'nin hayat içerisinde bazen kendisiyle hiç ilgisi olmayan konuşmaları ve sesleri "Hey Siri" sanarak kaydettiği, bunların gerçek insan çalışanlar tarafından dinlendiği, bir süre önce ortaya çıkmıştı.
Firma, yayınladığı ayrıntılı bir basın bülteninde tam olarak ne yaptığını, sesinizi neden dinlediğini ve bundan sonra Siri'yi sesinizi dinlemeye gerek kalmadan nasıl geliştireceğini anlattı.
Apple, birlikte çalıştığı taraflarla işi askıya almasının ardından süreci gözden geçireceğini söylemişti. Firma şimdi, "sınıflandırma" adlı bir süreç kapsamında bu üçüncü taraflarla çalışmayı tamamen durduracağının sözünü veriyor. Firmanın basın bülteninde şu sözcükler yer alıyor:
"İncelemelerimiz sonucunda, yüksek ideallerimize tam olarak uyum sağlamadığımızı gördük ve bundan dolayı özür diliyoruz."
Firma, şu an ile iOS 13 ve macOS Catalina arasında yapacağı üç değişikliği açıkladı. İlk olarak firma, "Siri etkileşimlerinin ses kayıtlarını saklı tutmayacak" ancak isimsiz, bilgisayar ile oluşturulmuş transkriptler ile hizmeti geliştirmeye devam edecek.
İkinci (ve üçüncü) olarak, tüm iOS ve macOS kullanıcıları, Siri'yi geliştirmek için isteğe bağlı olarak isimsiz ses örneklerini gerçek insan çalışanlara gönderebilecekler. Bu insanlar üçüncü taraflar değil, Apple çalışanları olacak.
İnanılmaz kaynaklara sahip olan Apple, Siri'yi iyileştirirken daha az ses örneğiyle çalışmanın yolunu bulacaktır. Firmanın şimdiye kadar gizliliğinize yeterince önem vermemiş olması, bizce bir özür ile geçiştirilecek bir konu değil. Ancak seneler önceki "yanlış tutuyorsunuz" fiyaskosunu düşündüğümüzde doğru yönde atılan bu adım, elbette olumlu bir gelişme.
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