Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a Kötü Haber

Samsung Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un beklediği One UI 2.1 güncellemesi, herkesin istediği bir işlevden yoksun olarak gelecek.

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a Bu İşlev Yok

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için One UI 2.1 güncellemesinin yolda olduğu, haftalar süren dedikoduların ardından doğrulanmıştı. Güncellemenin gelmesinin birkaç hafta daha zaman alacağı anlaşılırken, kırpılacak bir işlev hakkında bilgiler ortaya çıktı.

Sammobile'a göre Bixby Routines işlevi, bu cihazlara gelecek One UI 2.1 güncellemesinde yer almayacak. If This Then That (IFTTT) uygulamasına benzer bir şekilde çalışan Bixby Routines, belirli koşullar gerçekleştiğinde, atanan eylemleri otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Güncellemeye dahil edilip edilmeyeceği sıkça sorulan Bixby Routines'in Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a gelmeyeceği, Samsung'un geliştirici takımı tarafından doğrulandı. İşlevin telefonlara sunulmamasının nedeni, bellek kullanımını azaltmak.

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un One UI 2.1'e tam olarak ne zaman kavuşacağı, belirsizliğini koruyor.

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