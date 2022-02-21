Solar Orbiter, Dev Güneş Fırtınasını İşte Böyle Kaydetti!

Güneşimiz geçtiğimiz hafta epey sinirli bir dönem geçirdi. Salı günü yaşanan büyük Güneş patlaması, Güneş'in çevresinde dönmekte olan bir sonda tarafından kaydedildi. NASA ve ESA ortaklığı ile işletilen Solar Orbiter görevi ile çekilen görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Olay, "şimdiye kadar gözlemlenmiş en büyük Güneş patlaması" olarak nitelendiriliyor.
Patlamayı gösteren video (aşağıdan izleyebilirsiniz) Solar Orbiter ve Güneş'i izleyen başka bir uzay aracı olan Solar and Heliospheric Observatory tarafından çekilmiş olan görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Videoda patlamanın ne kadar büyük olduğu açıkça görülüyor.
Solar Orbiter and SOHO’s view of a giant eruptionComposition of imagery from the ESA/NASA Solar Orbiter and SOHO spacecraft, which captured a giant solar eruption on 15 February 2022.
The Full Sun Imager (FSI) of the Extreme Ultraviolet Imager (EUI) on board Solar Orbiter spacecraft captured the images of the solar disc and out into space by 3.5 million kilometres (centre image). SOHO LASCO C3 imagery is superposed, tracing the eruption even further.
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Credit: Solar Orbiter/EUI and SOHO/LASCO teams, ESA & @NASA
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#ESA
#NASA
#SolarEruption
ESA, bu özel patlamanın uzaya milyonlarca kilometre yayıldığını söyleyerek, "Güneş patlamaları, Güneş yüzeyinin üzerinde yoğun güneş plazması konsantrasyonları oluşturan, bazen kavisli döngüler şeklini alan, karışık manyetik alan çizgilerinden oluşan büyük yapılardır" şeklinde bir açıklama getirdi.
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