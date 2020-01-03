Son 10 Yılda Çıkan En iyi PC Oyunları

2020'ye girdiğimiz şu günlerde, PC oyunlarının harika geçen son 10 senesine bir göz atmak istedik!

Son 10 Yılda Çıkan En iyi PC Oyunları

Geçtiğimiz on yıl içerisindeki oyunların birçoğunun ilginç yanı, modlar, genişleme paketleri ve yüksek oyuncu sayılarıyla hala oynanabilir olması. 2020'ye girdiğimizde, PC oyunları için harika geçen bir on yılı da geride bırakmış olduk. Bu yazımızda 2010'dan beri çıkan en iyi oyunların bir kısmını bir araya getirdik.

8. Minecraft

Lego'yu adeta sanal dünyaya taşıyan, oyuncuların yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıyan Minecraft, aynı zamanda hayatta kalma türünün de öncülüğünü yaptı.

7. Sid Meier's Civilization V

Neredeyse 10 sene önce çıkan Civilization V'in Steam'de en çok oynanan 25 oyun arasında olması, serinin en kolay erişilen oyunu olmasına bağlı. Yapay zeka biraz sorunlu olsa da, bu noktada topluluğun geliştirdiği mod Vox Populi devreye giriyor.

6. Crusader Kings 2

Antlaşma, açgözlülük, çiftlik ve Makyavelizm, Crusader Kings 2'yi oynarken sahip olmak isteyeceğiniz şeylerden sadece birkaçı. Oyundaki sonu gelmeyen olasılıklar, Crusader Kings 2'yi hikaye oluşturan oyunların en iyilerinden bir tanesi yapıyor.

5. Rocket League

Roket yakıtlı araçlarla futbolu bir araya getiren Rocket League, tamamen fizik tabanlı bir oyun. Gelişmiş mekaniklere sahip oyunda galip gelebilmek için yetenekleriniz üzerinde çalışmanız şart.

4. The Elder Scrolls V: Skyrim

2011'den beri her önemli konsol tanıtımıyla birlikte tekrar canlanan oyun, en iyi deneyimi PC'de sağlıyor. Skyrim'in PC'deki en atmosferik açık dünya oyunlarından biri olduğundan şüphe yok.

3. Portal 2

Portal 2'de tüm oyun tarihinin en ilginç silahlarından biri olan Portal Gun'u kullanarak zihninizi zorlayan ve giderek zorlaşan engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Zaten yeterince ilginç olan oyun, özenle yazılmış bir hikayeyle destekleniyor.

2. Dark Souls

Dark Souls'u kopyalayanların sayısına bakarsak, onun son on yılın en etkili oyunlarından biri olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3, şimdiye kadarki en ayrıntılı açık dünya oyunlarından bir tanesi. Köylülerin işleriyle ilgilenmekten ormanlarda dolaşmaya mükemmel bir atmosfere sahip olan The Witcher 3 oyunların son dokuz senede nereden nereye geldiğini gösteriyor.

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