Son 20 Yılda, Teknoloji Dünyasında Başarısız Olmuş 16 Teknoloji

Teknolojinin son 20 yılı, başka bir deyişle 21. Yüzyıl'ı büyük ümitlerle piyasaya sürülen ama kendilerinden bekleneni bir türlü başaramayan yazılımlar ve cihazlarla dolu. Bunların arasında Facebook'lu bir telefon, Nokia'yı bile satın aldırtan Windows Mobile ve "patlayan" Galaxy Note 7 de var.
Bir araya getirdiğimiz 16 başarısız ürünün şirketlerine büyük bir mali yük olarak geri döndüğünden şüphe yok. Ancak üreticilerin bu başarısızlıklardan önemli dersler çıkardığını da düşünüyoruz.
Tabii ki bu 16 maddelik liste çok daha geliştirilebilir. Zira başarısızlık, teknoloji dünyasının ve dev şirketlerin zaman zaman mutlaka yaşamak zorunda olduğu bir gerçek. Siz de, aklınıza gelen ve son 20 yıla ait başarısızlıkları yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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