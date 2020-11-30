Son 20 Yılda, Teknoloji Dünyasında Başarısız Olmuş 16 Teknoloji

2020'nin sonuna geldiğimiz bugünlerde, geride kalan son 20 yılın, yani 21. Yüzyıl'ın başarısız olmuş 16 teknolojisini seçtik. Aralarında Windows ME de var; Galaxy Note 7 de...