Son Dönemde Büyük Zararlara Yol Açan Lazarus Hack'leme Tekniği Açığa Çıktı

Özellikle özel şirketlere yaptığı siber saldırılarla tanınan Lazarus hacker grubunun kullandığı teknikler, bir siber güvenlik araştırmacısı tarafından ifşa edildi.