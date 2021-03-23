Telefonlara Zorunlu Porno Filtresi Getirilmesi İçin Şaşırtıcı Adım Atıldı

ABD'nin Utah eyaleti, diğer eyaletler de kabul ettiği taktirde mobil cihazlar için pornoları filtrelemeyi zorunlu tutan bir kanunu yürürlüğe almayı planlıyor.