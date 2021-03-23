Telefonlara Zorunlu Porno Filtresi Getirilmesi İçin Şaşırtıcı Adım Atıldı

ABD'nin Utah eyaleti valisi, eyaletteki tüm telefonları ve tabletlere bir pornografi filtresi yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine karar vermeye çalışıyor. Bu ayın başlarında Utah'ın yasama meclisinde kabul edilen yasa tasarısı, mobil cihazların "küçükler için zararlı olan materyalleri engelleyebilen bir filtreyi otomatik olarak etkinleştirmesini" zorunlu tutuyor. Vali Spencer Cox, kanun teklifini 25 Mart tarihine kadar imzalamayı "dikkatlice değerlendireceğini" söyledi. Ama bunun için, diğer eyaletlerin de benzer bir kanunun meclisten geçirmelerini istiyor.
Yeni uygulama, Utah'da satılan tüm akıllı telefonlarda ve tabletlerde aktif yetişkin içerik filtrelerini zorunlu kılıyor. Telefon üreticileri, alıcıların filtreyi devre dışı bırakmalarına izin vermek için bir parola sağlayacak, ancak satış sırasında alıcının yaşının kontrol edilip edilmediği net olarak belirtilmiyor. Bir kullanıcı cihazı etkinleştirdiğinde bir filtre otomatik olarak etkinleştirilmezse, küçük bir kişinin zararlı içeriğe erişmesi durumunda, bireysel ihlal başına maksimum 10 ABD doları para cezası ile üreticisi yasal olarak sorumlu tutulabilecek.
Apple ve Google, hem iOS hem de Android cihazlarda ebeveyn denetimlerini zaten sunuyor. Ancak bunlar varsayılan olarak kapalı. Kanunun anti-pornografi grubu, Ulusal Cinsel Sömürü Merkezi gibi destekçileri, filtrelerin etkinleştirilemeyecek kadar karmaşık olduğunu savunuyor. Çoğu ebeveyn çocuklarını çevrimiçinde korumak konusunda çaresiz. Bu nedenle, yasa temelde şirketlerin kendilerini otomatik olarak etkinleştirmelerini ve kapatılmaları için engeller eklemelerini amaçlıyor.
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