Son Günlerin Tartışılan İsmi Joe Rogan, yayınları Nedeniyle Özür Diledi!

Joe Rogan, komedyenin geçmişteki şovlarında ırkçı hakaretler kullandığı videoları sosyal medyada yayıldığı için Spotify'ın, podcast'inin yaklaşık 70 bölümünü kaldırmasının ardından bir özür yayınladı.
Bu haftanın başında Grammy ödüllü şarkıcı India.Arie, Spotify'dan kataloğunu kaldırmış ve Rogan'ın ırkçı söylemler içeren bölümlerinin videolarını yayınlamıştı. Gönderileri Instagram'da yayınlayan müzisyen, Rogan'ın böyle bir söylemi hiçbir şart altında yapmaması gerektiğini belirtmişti.
2020'de şovunu Spotify'da sergilemek için Spotify ile 100 milyon dolarlık anlaşma imzalayan komedyen, Instagram'da konu ile ilgili olarak bir özür yayınladı; "Irkçı olarak görülmek istemiyorum ve kimseyi rencide etmek istemiyorum" dedi. Bu özür, Spotify'ın komedyenin 70 podcast'ını sistemden kaldırmasının üzerine gelmesi dikkat çekti.
Aynı Rogan, yine podcast'lerinde COVID-19 aşısı hakkında yanlış bilgilendirmeler yaptığı gerekçesiyle pek çok sanatçı tarafından protesto edilmiş, Neil Young gibi sanatçılar eserlerini platformdan kaldırmıştı. Hatta sosyal medyada Spotify'ın silinmesi ve üyeliklerin iptali için kampanya bile başlatılmıştı.
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