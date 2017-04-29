Sonunda Güvenlik Robotuna da Saldırdık!

Sadece işini yapmakta olan güvenlik robotu, insanların ne kadar saldırgan olabileceğini, bu acı deneyimle öğrendi!

Sonunda robota da saldırdık!

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