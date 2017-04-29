Sonunda Güvenlik Robotuna da Saldırdık!
Sadece işini yapmakta olan güvenlik robotu, insanların ne kadar saldırgan olabileceğini, bu acı deneyimle öğrendi!
Robotların en azından şimdilik Dünya'mızı daha iyi bir yer haline getirmeyi hedefledikleri söylenebilir. Ancak bazılarımız bu konudan halen emin değil gibi gözüküyor. En azından geçtiğimiz hafta Knightscope adlı firmanın otoparkında yaşanan bir olaydan bu sonuç çıkartılabilir.
Firma, K5 güvenlik robotları üretiyor ve sitesinde belirtilen slogan şu: "Robotlar Suçlara Karşı Kazanıyorlar." Ancak görünene göre durum her zaman böyle olmuyor.
Geçtiğimiz gün Knightscope'un güvenlik robotlarından biri, firmanın Mountain View, Kaliforniya'daki ofisinde devriye geziyordu ve polisin söylediğine göre bir insan tarafından saldırıya uğradı.
Polisin söylediğine göre saat 20:15 civarında bölgede gizlice dolaşan biri olduğu raporlarına cevap vererek Knightscope'a gittiler. Ancak rapor edilen gizli kişi robot değildi. Bu kişi, 41 yaşındaki bir insan olan Jason Sylvain idi ve kısa süre önce robota salsırıp devirmek istemişti. Robotun yaklaşık olarak 150 kg olduğu düşünülürse, bunun kolay bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Polis sözcüsü, bölgeye vardıklarında Sylvain ile konuşmaya başladıklarında şaşkın gözüktüğünü, kırmızı gözlere sahip olduğunu ve alkol kokusu yayıldığını söylemekteydi.
Knightscope'un pazarlama ve satış yardımcı başkanı Stacy Dean Stephens, robotun bütün bunları fark ettiğini ve tam olarak yapması gerekeni yaptığını, alarm çaldığını söylüyor.
Robot sadece birkaç çizik ile olayı atlattı ve Stephens'ın söylediğine göre çalışanları korumak için devriyelerine başladı.
Sylvain'in başı ise bariz bir şekilde belada. Polisin söylediğine göre firmanın çalışanlarından biri, Sylvain için kişisel bir tutuklama başvurusunda bulundu. Ayrıca Sylvain, kamusal alanda sarhoş dolaşmakla da suçlanıyor.
Stephens'ın söylediğine göre Sylvain, bir mühendis olduğunu ve güvenlik robotlarını test etmek istediğini söylemişti...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın