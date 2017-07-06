Sony, 4K Kayıt Isınma Sorununu Çözmüş Gibi Görünüyor

Yeni Xperia telefonların 4K kayıt sırasında ısınma sorunu ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Sony, 4K Kayıt Isınma Sorununu Çözmüş Gibi Görünüyor

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