Sony, Android Güncellemelerini Neden Geç Alıyor?

Sony, Xperia sahiplerine Android güncellemelerinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı.

Sony, Android güncellemelerini neden geç alıyor?

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