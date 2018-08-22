Sony, Android Güncellemelerini Neden Geç Alıyor?
Sony, Xperia sahiplerine Android güncellemelerinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıkladı.
Akıllı telefon satın alım aşamasında "güncelleme" önemli bir kriter kuşkusuz. Satın aldığınız telefona şirket tarafından ne kadar süre için destek verilecek, telefonunuz kaç güncelleme alacak ve güncelleme yayınlandıktan sonra ne kadar süre sonra size ulaşacak gibi sorular, telefon seçimini bir hayli etkiliyor. Sony'den de bununla ilgili bir güncelleme açıklaması geldi.
Sony, Xperia kullanıcılarına Android güncellemelerinin yayınlandıktan sonra dağıtılma aşamasındaki tüm süreçleri adım adım güzel bir infografik ile hazırlamış. İnfografikte kullanıcıların merak ettiği tüm detayları açıklayan Sony, böylece güncelleme beklerken neler olup bittiğini aktarabilmiş. En azından şirketin umduğu bu.
Google tarafından güncelleme yayınlandıktan ve geliştirici kitlerinin sürülmesinden sonra başlayan macera, Sony tarafından test süreciyle devam ediyor ve sonunda da sertifikasyon süreciyle son buluyor. Maceranın detayları ise, aşağıdaki gibi:
Ercan Uğurlu
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