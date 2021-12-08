Sony, Bir PlayStation Yöneticisini Şok Bir İddia Nedeniyle Kovdu!

Sony'de PlayStation için çalışan üst düzey yöneticilerden birinin işine, pedofili iddiasıyla Sony tarafından son verildiği bildirildi. People v. Preds isimli YouTube kanalında yayınlanan bir video ile ortaya çıkan habere göre, George Cacioppo isimli PlayStation Network yöneticisi, 15 yaşında bir erkek çocuğu ile Grindr uygulaması üzerinden buluşma ayarlamaya çalışmış.
Videonun 3 Aralık tarihinde yayınlanmasının ardından savcılık konuya dahil oldu. Şu an için savcılık olayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmasa da, Sony konunun açıklığa kavuşmasına bile gerek duymayarak, George Cacioppo'nun şirket ile ilişiğini kesti. Sony yaptığı açıklamada, "Durumun farkındayız ve söz konusu çalışanın işine son verildi," derken, George Cacioppo'nun akıbetinin ne olacağı merak konusu.
George Cacioppo, son 8 yıldır Sony'de mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev alıyordu. Hemen yukarıda yayınlanan söz konusu videoyu bulabilirsiniz.
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