Sony, Bir PlayStation Yöneticisini Şok Bir İddia Nedeniyle Kovdu!

PlayStation Network'te çalışan Sony üst düzey yöneticilerinden biri, pedofili iddiasıyla Sony tarafından kovuldu!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation Yöneticisine Pedofili Suçlaması!

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