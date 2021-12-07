Intel'in Raptor Lake İşlemcisi, Benchmark Sonuçlarıyla Sızdı!

Raptor Lake, Intel'in 2022 yılında piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil işlemci serisi olurken, bu yeni seri hakkında ilk sızıntılar da geldi.
Sızıntı, düzenli olarak bu tip konularda paylaşımda bulunan Komachi_Ensaka tarafından Twitter üzerinde paylaşılırken, şirketin 13'üncü nesil amiral gemisi işlemcileri benchmark raporlarına yansımış. Fakat akabinde ise sonuçlar ortadan kaldırılmış.
Sızan bilgilere göre Intel'in Raptor Lake işlemcisi 8 performans çekirdeği ve 16 verimlilik çekirdeğinden oluşacak. Teorik 32 iş parçacığıyla tamamlanacağı söylenen işlemcinin testten aldığı sonuç ise 1591 puan şeklinde. Bu sonucun, Intel'in yeni Alder Lake amiral gemisi işlemcisi Core i9-12900K'nın ürettiği 2376 puana göre ise düşük olması şaşırtıcı. Elbette bu sızıntılar doğru bile olsa, şu an işlemcinin üzerinde çalışıldığını ve bunların ilk test sonuçları olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca, Intel'in Raptor Lake ile güç verimliliği açısından bazı büyük adımlar atacağı konusunda spekülasyonlar da üretiliyor. Bekleyip göreceğiz.
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