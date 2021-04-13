Sony'den Büyük Sürpriz: PlayStation Oyunları Mobile Taşınıyor!

Yakın zaman önce açılan PlayStation Studios iş başvurusu listesine bakılırsa Sony, sunduğu mobil oyunları genişletmeyi ve geliştirmeyi planlıyor.
ResetEra forumlarında görülen bu iş listesinde PlayStation Studios, yeni bir Mobil Müdürü arıyor. İş tanımına göre Sony Interactive Entertainment, San Mateo veya Los Angeles'ta yaşayan, "PlayStation Studios için mobil oyun stratejisini sahiplenecek ve geliştirecek" ve "PlayStation Studios içerisindeki bu yeni iş ünitesinin başına geçecek ve mobil liderlerinden oluşan bir ekibi kurmak ve ölçeklendirmekten sorumlu olacak" birini arıyor.
İş ilanında en dikkat çekici kısım ise şu: "PlayStation'ın en popüler markalarını başarılı bir şekilde mobile uyarlamaya odaklanmak."
İş ilanında yeni ekibin "3-5 yıllık zaman dilimi için mobil ürün yol haritası geliştireceği" belirtiliyor.
Popüler oyunların bazılarının mobile taşınması PlayStation için tamamen sıra dışı bir durum değil. PlayStation Mobile Inc. daha önce Uncharted'ın mobil bir sürümünü Uncharted: Fortune Hunter adında bir bulmaca macera oyunu olarak sunmuştu. Ayrıca popüler Sackboy karakterini sonsuz koşu Run, Sackboy, Run! ile mobil dünyaya taşımıştı.
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