Facebook, Genel Merkezinin Bir Kısmını COVID-19 Aşılama Alanına Çeviriyor

Facebook'un Operasyon Direktörü (COO) Sheryl Sandberg, şirketin Menlo Park genel merkezinin bir bölümünü COVID-19'a karşı aşılama alanına dönüştüreceğini duyurdu. Bu adım, Ravenswood Aile Sağlığı Ağı'nın katkılarıyla atılıyor.
Sandberg yaptığı yazılı açıklamada konu ile ilgili şunları söyledi: "Ülke genelinde daha fazla COVID-19 aşısı yapıldıkça, nihayet ilerleme kaydediyoruz ve umut ışığı görüyoruz. Facebook'ta, özellikle yetersiz hizmet alan topluluklarda yaşayanların aşı olmalarına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya odaklandık. Burada, yani Menlo Park'ta, genel merkezimizin bir bölümünü aşılama alanına dönüştürmek için Ravenswood Aile Sağlığı Ağı ile ortaklık yapıyoruz."
Sandberg, Menlo Park'taki aşılama çalışmalarının ne zaman başlayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Facebook, insanları aşı yaptırmaya yönlendirmek konusunda oldukça etkin bir rol oynuyor. Şirketin genel merkezini aşılama için tahsis etmesi de bu çabanın yeni halkası olacak.
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