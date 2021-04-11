Facebook, Genel Merkezinin Bir Kısmını COVID-19 Aşılama Alanına Çeviriyor

Facebook'un COVID-19 ile savaşında yeni bir dönem başlıyor. Şirketin Menlo Park genel merkezinin bir bölümü, COVID-19'a karşı aşılama alanına dönüştürülüyor.

Facebook genel merkezi, aşı merkezi oluyor

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