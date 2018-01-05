Sony, CES 2018'de 3 Yeni Telefon Duyurabilir

Başlamasına günler kalan CES 2018'de üç yeni Sony akıllı telefon görmeye hazır olun!

Sony, CES 2018'de 3 Yeni Telefon Duyurabilir

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