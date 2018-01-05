Sony, CES 2018'de 3 Yeni Telefon Duyurabilir
Başlamasına günler kalan CES 2018'de üç yeni Sony akıllı telefon görmeye hazır olun!
Sony'nin bir çok hayranı ve takipçisi, yeni akıllı telefon tasarım ve yenilikleri ile markanın piyasadaki adını tazelemesini bekliyordu. Yakın zamanda piyasaya sürülen Sony Xperia XZ1 büyük bir değişikliğin ipuçlarını verdi, ardından gerçekleşen Sony Xperia XA2 sızıtısı ise beklentilerin karşılanacağını doğrular nitelikte.
Görünüşe bakılırsa XA2 ufak değil, büyük ve anlamlı bir tasarım değişikliği ile birlikte gelecek. Xperia ZX2 Ultra ve Xperia L2 de Sony'e ait eşsiz tasarıma sahip olacaklar, ayrıca geri bildirimler doğrultusunda bir çok konuya da değinilecek.
Sony genellikle büyük akıllı telefon duyurularını her Şubat ayında gerçekleşen MWC'ye saklamasıyla biliniyor, ancak VentureBeat'e göre bu yeni akıllı telefon filosu önümüzdeki hafta CES 2018'de bile duyurulabilir.
Gelecek olan XA2 söylentilere göre ekranını büyüterek 5 inçten, 5.2 inçe çıkaracak ama 1080p çözünürlüğünü koruyacak. XA2 ve bu yıl gelecek olan diğer orta ve düşük seviyeli akıllı telefonların tümü MediaTek çipseti yerine Snapdragon 630'a sahip olacak.
Buna ek olarak XA2 Ultra'nın 21 MP, 4K destekleyen arka kamerası ve 15MP, 4K selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. XA2 ise sadece 7MP gücünde bir selfie kamersına sahip olacak.
Son olarak, rapor Sony Xperia L2 adlı düşük seviyeli telefonun da yakında geleceğini doğruluyor. 5.2 inçlik bu telefon diğerlerinden farklı olarak Android Oreo ile gelmeyebilir, ayrıca 720p çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın