Sony, Çıkışından Bu Yana Satılan PlayStation 5 Sayısını Açıkladı!

Sony, 2020 sonundaki çıkışından bu yana satılan PlayStation 5'lerin toplam sayısını açıkladı. Açıklanan satış sayısı, Sony için bir rekor olma anlamını da taşıyor.

  • Levent Öztürk
Sony, Satılan PlayStation 5 Sayısını Açıkladı!

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