Sony, Çıkışından Bu Yana Satılan PlayStation 5 Sayısını Açıkladı!

Dün Microsoft, 2021 mali yılının dördüncü çeyreği için gelir bildirimini gerçekleştirdi. Şirket kesin satış rakamlarını açıklamasa da, oyun gelirlerinin %11, donanım gelirlerinin ise yıllık %172 arttığını vurguladı ve bu da Xbox cihazlarının Redmond devinin tarihindeki en hızlı satan konsol olduğu anlamına geliyor. Bugün ise Sony, PlayStation 5 konsolları için bazı satış rakamlarını açıkladı.
Sony, Eylül 2020'de PlayStation 5 konsollarının fiyatını resmen açıkladı ve cihazlar Kasım 2020'de satışa sunuldu. Güçlü talep, küresel çip kıtlığı ve scalper'lar (ürünleri düşük fiyattan satın alarak daha yüksek fiyata satışa koyan kişiler) nedeniyle firma, perakendecilere ünite tedarik etmekte zorlandı.
Ancak Reuters'ın şimdi bildirdiğine göre Sony, medya kuruluşuna e-posta yoluyla 18 Temmuz 2021 itibariyle 10 milyon PlayStation 5 satıldığını doğruladı. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, Sony'nin aynı sayıda PlayStation 4 konsolunu satması dokuz ay sürmüştü, bu da PS5'i firmanın tarihindeki en hızlı satan konsol serisi olduğu anlamına geliyor.
Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan da firmanın talebe yetişmede zorluklarla karşılaştığını kabul ederek şunları söyledi:
"Daha önce hiç olmadığı kadar hızlı PlayStation ürettik ve bu beni mutlu ediyor. Ama öte yandan, dışarıdaki tüm talepleri karşılayabilmemiz için biraz daha zamanın geçmesi gerekiyor, bu da beni kötü hissettiriyor. Ortaklarımız bizim için gerçekten iyi performans gösteriyor, ancak çip sıkıntısı kesinlikle hepimizin üzerinde durduğu bir zorluk."
Sony ayrıca Spider-Man: Miles Morales'in 6,5 milyon kopya sattığını açıkladı, ancak oyunun nesiller arası oynanabilir olduğunu da hatırlamakta fayda var. Microsoft satılan Xbox birimlerinin sayısını açıklamazken, Niko Partners'ın Kıdemli Analisti Daniel Ahmad, 30 Haziran 2021 itibariyle toplam 6,5 milyon Xbox Series X ve Series S konsolunun satıldığını tahmin ediyor...
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