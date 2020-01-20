Sony DualShock İçin Şaşırtıcı Gelişme!

PlayStation 5'in oyun kumandasının önemli bir özelliği, Sony sayesinde sızdı.
GamesRadar'ın keşfine göre PS4 ile PS4 Pro'yu karşılaştıran sayfada konsollar, DualShock 4 ve DualShock 5 ile uyumlu olarak listeleniyor. Şu anki konsolların gelecek nesil oyun kontrollerini destekleyeceğini daha önce duymamıştık. PlayStation 5 Fransa tarafından hazırlanan sayfadan alınan bir ekran görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.
Gördüklerimiz bir yazım hatası da olabilir, ancak oldukça teknik içerikli bir sayfada yer aldığından bu bilgilerin doğru olma ihtimali var. Sony'nin genel olarak geriye dönük uyumluluğa önem verdiğini biliyoruz, bu nedenle PS4 sahiplerine deneyimlerini geliştirme seçeneği sunması güzel.
Sony Interactive başkanı Jim Ryan, daha önce DualShock 5'in üst düzey özelliklerinden bahsetmiş ve gelişmiş ses ve titreşimli geri bildirimden bahsetmişti. Ryan'a göre "Gran Turismo Sport'u PlayStation 5 kumandasıyla oynamak bile bambaşka bir deneyim olacak".
PS5 oyun kumandasının DualShock 4'te olduğu gibi PC'lerle de çalışması bekleniyor.
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