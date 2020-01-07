Sony'den Elektrikli Konsept Otomobil!

Sony, 2020'de yapacaklarını CES'teki konferansında anlatırken beklenmedik bir şey yaptı ve sunumun ortasında bir elektrikli konsept otomobil gösterdi.
Sony'nin CEO'su Kenichiro Yoshida tarafından sahneye doğru sürülen konsept sedan Vision-S, Sony'nin geliştirdiği otomotiv teknolojilerini göstermeyi amaçlıyor. Aracın kendisi, Bosch, Blackberry, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük isimler tarafından tasarlanmış. Yoshida'ya göre Vision-S'in içinde ve dışında 33 sensör bulunuyor. Bu sensörler sadece yoldaki tehlikeleri algılamakla kalmıyor, sürücünün yorulduğunu ve şeritten çıkıldığını da anlayabiliyor.
Vision-S'te Sony'nin otomobilin içinde her yöne ses çıkartabilen 360 derece Reailty Audio ses sistemi bulunuyor. Aracın gösterge paneli, gerekli sürüş bilgilerini gösteren boydan boya bir ekrandan oluşuyor. Ön koltukların arkasında ise birer dokunmatik ekran bulunuyor, böylece arka taraftaki yolcular, aracın bilgi-eğlence sisteminden faydalanabiliyor.
Elektrikli otomobil, Sony'ye göre "yeni tasarlanmış TV platformunu" kullanıyor. Bu platform, firmaya göre SUV dahil diğer tür otomobillerde de kullanılabiliyor. Sedanın menzili ve gücüyle ilgili bir bilgi ise verilmedi.
Araç lüks bir görünüme sahip olsa da, sadece bir konsept ve Sony'nin söylediği gibi geleceğe yönelik teknolojileri göstermeyi amaçlıyor. Bu yüzden üretilme ihtimali çok düşük görünüyor.
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