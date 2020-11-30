Sony, FX6 Full-frame Profesyonel Kamera ile Sinema Grubunu Genişletiyor

Görüntü teknolojileri alanındaki uzmanlığını film yapımcılarından içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunan Sony, Sinema Grubu'nun en yeni üyesi FX6 (model ILME-FX6V) kamerayı kamuoyuna tanıttı.
VENICE ve FX9 kameraların da dahil olduğu Sony Sinema Grubu, hem Sony'nin dijital sinema prodüksiyonu alanındaki engin deneyimi sayesinde elde edilmek istenen sinematik görüntüyü sağlıyor hem de yenilikçi gövde tasarımı, üstün dayanıklılık seviyesi ve kullanıcı dostu kişiselleştirme seçenekleri ile gelişmiş kullanım performansı sunuyor.
Sinema Grubu'nun yeni üyesi FX6, Sony'nin görüntü sensörü, işleme motoru ve AF (otomatik netleme) performansı gibi temel teknolojilerini içinde barındırıyor. FX6 aynı zamanda yaratıcılıkta esneklik kabiliyetini artırmak üzere Sony'nin pek çok E-mount lensiyle de uyumlu.
Sony Europe Dijital Görüntüleme Ürün Pazarlama Direktörü Yann Salmon Legagneur, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Yeni FX6, Sony'nin, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre görüntü oluşturma teknolojisinin sınırlarını sürekli olarak zorlama güdüsünün en son örneği. Sinema Grubumuzu geliştirerek, günümüzün içerik üreticilerinin ve sinemacılarının sıra dışı beceri ve yeteneklerini kullanabilmeleri için imkân yaratıyoruz. FX6, Sony'nin sektör lideri VENICE sinema kamerasının teknolojisinden yararlanıyor ve bu teknolojiyi Sony'nin yenilikçi Alpha aynasız fotoğraf makinesi teknolojisinin en üstün yönleriyle bir araya getiriyor."
Full-frame Sinematik Görüntü Kalitesi
Yeni kamera, yüksek hassasiyet ve düşük gürültü ile 15+ duraklı geniş dinamik aralık[ii] sunan 10.2 MP [iii] full-frame arkadan aydınlatmalı Exmor R™ CMOS sensöre sahiptir. FX6'nın baz hassasiyeti ISO 800 olup zayıf ve çok zayıf ışık koşullarında çekim için ISO 12,800[iv] olan geliştirilmiş hassasiyet ayarı 409,600[v]'a kadar çıkarılabilir. DCI 4K modunda (4096 x 2160 – 60 kareye kadar), QFHD 4K modunda (3840 x 2160 –120 kareye[vi] kadar) ve son derece detaylı ağır çekimler için FHD modunda (1920x1080 –240 kareye kadar), 4:2:2 10-bit derinlikte çarpıcı görüntü kalitesiyle XAVC dahili kare içi (All Intra) kayıt yapabilir. Daha düşük dosya boyutlarına ihtiyaç duyulduğunda FX6; XAVC Uzun GOP ile 4:2:0 8-bit derinlikte QFHD 4K modunda (3840 x 2160 –120 kareyevi kadar) ve 4:2:2 10-bit derinlikte FHD modunda (1920x1080 – 240 kareye kadar) kayıt yapabilir. FX6'da aynı zamanda ilk olarak yeni Sony Alpha 7S III fotoğraf makinesinde kullanılan ve FS5 II'ye kıyasla dört kata kadar daha hızlı işleme performansı sunan BIONZ XR™ görüntü işleme motoru yer alır.
Sony'nin dünya lideri VENICE sinema kamerasındaki teknolojik uzmanlık ile geliştirilen FX6, post-prodüksiyonda esneklik olanağı sağlayan S-Log3, S-Gamut3 and S-Gamut3.Cine'nin yanı sıra, doğrudan kamera içinde daha zengin tonlarda görüntü üretilebilmesini sağlayan S-CinetoneTM ile gelişmiş sinematik renk bilimi sunar. FX6'nın sinematik renk bilimi, sensörden maksimum dinamik aralığı yakalayıp yaratıcılıkta özgürlük sağlamak üzere birinci kalite uygulamalar için optimize edilmiştir. VENICE'in renk biliminden yararlanan FX6, aynı zamanda prodüksiyonların Sinema Grubundaki diğer kameralarla yapılan kayıtların renkleriyle kolayca eşleştirilebilmesine olanak verir.
Gelişmiş Video Özellikleri
Sony Alpha'nın etkileyici AF özelliklerini bünyesine katan FX6, 627 noktalı[vii] odak düzlemi aşama algılamalı AF sistemini yüksek kare hızlarında kesintisiz AF'li gelişmiş Yüz Algılama ve Gerçek Zamanlı Eye AF ile birleştirerek Hızlı Hibrit AF sunar ve böylece kamerayı kullananların hızlı hareket eden nesneleri ağır çekimde, netliği kaybetmeden zahmetsizce ve doğru takip edebilmelerini sağlar. Hızlı Hibrit AF, Sony'nin 50'den fazla E-mount lensiyle ve 4K 120 kare[viii] hızında bile kullanılabilir. Kamera aynı zamanda 4K (QFHD) 120fps ile (beş kata kadar daha yavaş) ağır çekim yapabilir.
Yeni FX6 ayrıca, kameranın filtre opaklığını kolay ve sorunsuzca kontrol edebilmek için dahili elektronik değişken ND filtreleri sunar. Kullanıcılar değişken ND'yi otomatiğe alabilir ya da filtre opaklığını 1/4'ten 1/128'e kadar yumuşak geçişli artışlarla manuel olarak ayarlayabilir ve böylece mükemmel pozlamayı, alan derinliğini veya deklanşör açısını etkilemeden, değişken ışık koşullarında bile yakalayabilirler. Elektronik değişken ND filtre, kameranın ultra yüksek hassasiyeti ile bir araya geldiğinde, kullanıcılara hemen her çekim ortamında olağanüstü yaratıcı kontrol sunar.
Aktif Çekim Yapan İçerik Üreticileri için Tasarlandı
Yalnızca 4,6 inç x 6 inç x 4,5 inç (116 millimetre x 153 millimetre x 114 millimetre) boyutlarında olan ve sadece 0,89 kilogram gelen dayanıklı magnezyum alaşım kasası ile FX6, kullanıcıların her istediklerinde çekim yapabilmelerini kolaylaştıran kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Yeni kameranın içerisinde, kayıt süresi çok uzadığında bile aşırı ısınmayı önlemek üzere tasarlanmış, kameranın bileşenlerinin normal çalışma ısısında kalmasını sağlayan, sıcaklık giderici bir yapı bulunur. FX6 aynı zamanda kullanıcıların kollar ve vizörler gibi aksesuarları kolayca takabilmeleri ya da kamerayı gimbal veya drone gibi başka mekanizmalara yerleştirebilmelerine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahiptir.
FX6'nın 3,5-inçlik LCD paneli, daha fazla özgürlük ve dokunmatik kolay menü kontrolü için kamera gövdesinin birkaç farklı noktasına takılabilir. Kullanıcılar, sık erişilen özelliklere yönelik hızlı erişim kontrol menüsü üzerinden -Codec, Görüntü Tarama Modu, Kare Boyutu ve Sıklığı, Baz ISO ve Hassasiyet, Çekim Modu ve Ses Seviyesi gibi- temel ayarları tek bir dokunuşla değiştirebilirler.
Profesyonel Düzeyde Güvenilirlik
Profesyonel iş akışlarına uygun olarak FX6 içerisinde, aynı zamanda 16-bit RAW, HDMI çıkışı, timecode giriş/çıkış, dahili Wi-Fi ve dört kanallı ses kayıt (XLR Arayüzü, Çoklu-Arayüz Yuvası ve Dahili Stereo Mikrofon ile) destekleyen bir 12G-SDI çıkışı bulunur. Yeni kamera aynı zamanda, SDXC UHS-II/UHS-I kartlara ek olarak, daha yüksek toplam kapasite ve daha yüksek okuma/yazma hızları sunan CFexpress Type A kartlarla[ix] da uyumludur.
Bunların yanında, Sony'nin Catalyst Browse/Prepare[x] yazılımları, kurgu işlemlerinin kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar FX6'nın görüntü sabitleme meta verilerini Catalyst Browse/Prepare yazılımlarına aktararak taşınabilir kamerayla yaptıkları kayıtları son derece akıcı ve stabil görsellere dönüştürebilirler. FX6'da ayrıca, Catalyst Browse/Prepare'i kullanarak tercih edilen çekimleri kolayca filtrelemek ve yerlerini tespit etmek üzere kullanılan bir Klip İşareti düğmesi bulunur. Bu yazılım aynı zamanda meta verileri FX6'nin döndürüldüğünü ya da normal pozisyonunda olduğunu algılayacak şekilde işleyerek görüntünün manuel olarak döndürülme gereksinimini ortadan kaldırır. FX6, Sony'nin Content Browser Mobil Aplikasyonu ile de uyumludur ve bu sayede netlik, diyafram ve zum uzaktan kolaylıkla görüntülenip kontrol edilebilir[xi].
[i] S-Log3 için. Sony testi
[ii] S-Log3 için. Sony testi
[iii] Toplam 12.1 megapiksel
[iv]S-Log3'te çekim yaparken
[v] SDR/HDR modunda çekim yaparken
[vi] %10 görüntü kırpma
[vii] Maksimum AF noktaları ve alan kapsamı. Hangi kayıt modunun kullanıldığına göre değişir.
[viii] AF için kare hızı ve sistem frekanslarının kullanılmasında bazı kısıtlamalar söz konusudur.
[ix] XAVC-I QFHD 100/120fps ve XAVC-I FHD 150/180/200/240fps için CFexpress Tip A kartları gereklidir.
[x] Catalyst 2020.1 versiyonu gereklidir.
[xi] Uyumlu kameralar, uzaktan kumanda araçları, akıllı telefonlar ve aplikasyonlar gereklidir.
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