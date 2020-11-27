AOC'den 165 Hz ve 1 ms'e Sahip 2 Yeni G2 Oyun Monitörü!

Ekran uzmanı ve dünyanın bir numaralı oyun monitörü markası1 AOC, ödüllü G2 ürün grubundan 31.5 inçlik (80 cm) iki yeni oyun monitörünü piyasaya çıkartıyor: CQ32G2SE (QHD – 1440p çözünürlüklü) ve C32G2AE (FHD – 1080p çözünürlüklü). Her iki ekran da kavisli, 1500R bir VA paneline, hızlı 165 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresine (MPRT) sahip. Büyük formatlı bu ekranlar, yırtılma olmadan, ipeksi akıcılıkta bir oyun deneyimi için AMD FreeSync Premium ve düşük girdi gecikmesini destekliyor.
Daha hızlı, daha büyük ve daha becerikli
31.5 inçlik CQ32G2SE yüksek QHD çözünürlüklü (2560x1440), 1500R kavisli bir VA paneline sahip. Bu da inç başına 94 piksellik bir piksel yoğunluğunu ve keskin ve canlı ayrıntıları ile devasa bir ekran alanını beraberinde getiriyor. CQ32G2SE ayrıca geniş görüntüleme açıları (178°/178°), yüksek kontrast oranı (3000:1) ve ister oyunların, ister videoların ya da filmlerin keyfini çıkarırken görüntünün içeriğine canlı, güçlü bir görüntü sağlayan %121 sRGB kapsamlı geniş bir renk gamı da sunuyor. Monitörün etkileyici 1500R kavisi, hızlı yenileme hızı ve yanıt verirliği sayesinde, kullanıcılar oyunların içeriği ile sarmalandıklarını hissedecekler, özellikle de yarış ve simülasyon oyunlarında.
Yeni diğer bir model olan AOC C32G2AE ise, yine aynı 165 Hz yenileme hızına ve 1 ms tepki süresine sahip ve Full HD çözünürlük ile donatıldı. Bu model, üç taraftan çerçevesiz tasarımı ve VESA montaj kapasitesi sayesinde, hem giriş düzeyindeki oyuncular hem özelleşmiş oyun donanımlarında çoklu monitör kurulumu kullanan tutkulu simülasyon oyuncuları için mükemmel.
Yeni modellerin her ikisinde de değişken yenileme hızı desteği için, tutukluk ve yırtılmayı ortadan kaldırarak akıcı bir oyun deneyimi sağlayan AMD FreeSync Premium teknolojisi bulunuyor.
Özellikler ile dolu
CQ32G2SE ve C32G2AE, dahili kablo yönetimi, eğme ayarı (-3.5~21.5°), araçsız montaj, VESA montaj seçeneğine sahip sağlam bir ayak ve iki 5W stereo hoparlör ile donatıldı. Flicker-Free teknolojisi ve Düşük Mavi Işık modu, uzun süren ve karanlık oyun seanslarında oyuncuların gözleri açısından rahat ve sağlıklı bir kullanımı garantiliyor. HDMI ve DisplayPort girişleri aralarında oyun konsollarının da bulunduğu çeşitli bağlantıları mümkün kılıyor. Büyük ölçüsü, geniş görüntüleme açıları, göz alıcı renkler ve derin siyah seviyeleri sayesinde bu monitörler aynı zamanda oyun seansı o günlük sona erdiğinde, arkadaşlar ve aile ile film izlemek için de muhteşem.
AOC C32G2AE ve CQ32G2SE, Avrupa'da Kasım 2020'den itibaren sırasıyla 349 USD ve 449 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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