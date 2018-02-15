Sony, Geç Kalmış Xperia Değişikliğini Yapacak mı?

Sony Xperia XZ Premium 2 veya diğer adıyla Xperia XZ Pro, Mobil Dünya Kongresi'nde yepyeni bir ekran – gövde oranıyla tanıtılacak gibi. Ancak...

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia XZ Pro'da yeni bir ekran görebiliriz

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