Sony, Geç Kalmış Xperia Değişikliğini Yapacak mı?
Sony Xperia XZ Premium 2 veya diğer adıyla Xperia XZ Pro, Mobil Dünya Kongresi'nde yepyeni bir ekran – gövde oranıyla tanıtılacak gibi. Ancak...
- Ercan Uğurlu
Sony'nin uzun zamandır tartışılan tasarım değişikliği konusu ne zaman gerçekleşir veya gerçekleşir mi bilinmez. Fakat anlaşılan Sony'nin gelecek amiral seviyesi Xperia modelinde birtakım değişiklikler olacak. Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında tanıtılması beklenen Xperia XZ Premium 2 veya ortaya çıkan diğer adıyla Xperia XZ Pro, trendi takip eden yeni ekran – gövde oranını bulunduracak gibi görünüyor.
GizmoChine tarafından ortaya çıkartılan habere göre, yeni amiral bir HTML karşılaştırma testinde kendini göstermiş. Tarayıcı testinden 517 puan toplayan yeni telefonun adı, Xperia XZ Pro olarak görünüyor. Bu fotoğrafta en ilginç detay ise ekran çözünürlüğü kısmında. Çözünürlük olarak 424x848 piksel değeri görünen tabloda, böylesi düşük bir çözünürlük şaşkınlık yaratıcı olabilir. Elbette Xperia XZ Pro'da çözünürlüğü bu kadar düşük olması pek olası değil. Muhtemelen yeni telefonda, Samsung Galaxy S8 ve diğer yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda da kullanılan geniş bir ekran oranı kullanılacak, zira rakamların birbirine oranı 18:9 en/boy oranına denk geliyor.
Elbette bunun olup olmayacağını hep birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz. Her ne kadar Sony artık bu geç kalmış değişikliği yapsa da, açıkçası rakiplerinin gerisinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Zira konu yalnızca ekran – gövde oranı değil, öte yandan tasarım yeniliği de Xperia ailesine gerekiyor. Rakipleri son birkaç yılda tasarım konusunda büyük fark yaratırken, Sony'nin sadece yeni bir tasarım çizgisi yaratmakta değil, trendi yakalamakta bile geç kaldığını görüyoruz. Bakalım Sony'nin şansı Xperia'nin yeni modellerinde ne kadar olacak?..
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