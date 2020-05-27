Sony'den Last of Us Part II Canlı Yayını Bu Gece! Buradan İzleyebilirsiniz

PlayStation'ın bir süredir merakla beklenen yeni oyunu Last of Us Part II, kısa bir süre sonra raflarda olacak. Ancak Sony, oyun çıkmadan Last of Us Part II için özel bir yayın hazırlayarak, oyunculara onları nasıl bir deneyimin beklediğini göstermek istemiş.
Yalnızca PlayStation 4 için geliştirilen ve serinin son halkası olan Last of Us Part II için bugün, Türkiye saati ile saat 23:00'te, hemen aşağıda da izleyebileceğiniz PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden State of Play canlı yayını yapılacak.
Last of Us Part II State of Play canlı yayınını bu sayfadan da takip edebilirsiniz. Saatler 23:00'ü gösterdiğinde hemen yukarıdaki alanda başlayacak olan canlı yayında, Last of Us II oyunundan yaklaşık 25 dakikalık oynanış görüntüleri yer bulacak.
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