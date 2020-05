Sony'den Last of Us Part II Canlı Yayını Bu Gece! Buradan İzleyebilirsiniz

PlayStation'ın merakla beklenen yeni oyunu Last of Us II için bu gece özel bir yayın gerçekleşecek. Last of Us II için yeni oynanış görüntülerinin paylaşılacağı bu canlı yayını buradan izleyebilirsiniz.