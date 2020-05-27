Sony'den Last of Us Part II Canlı Yayını Bu Gece! Buradan İzleyebilirsiniz

PlayStation'ın merakla beklenen yeni oyunu Last of Us II için bu gece özel bir yayın gerçekleşecek. Last of Us II için yeni oynanış görüntülerinin paylaşılacağı bu canlı yayını buradan izleyebilirsiniz.

  • Ercan Uğurlu
Last of Us Part II Canlı Yayını Bu Gece!

PlayStation'ın bir süredir merakla beklenen yeni oyunu Last of Us Part II, kısa bir süre sonra raflarda olacak. Ancak Sony, oyun çıkmadan Last of Us Part II için özel bir yayın hazırlayarak, oyunculara onları nasıl bir deneyimin beklediğini göstermek istemiş.

Yalnızca PlayStation 4 için geliştirilen ve serinin son halkası olan Last of Us Part II için bugün, Türkiye saati ile saat 23:00'te, hemen aşağıda da izleyebileceğiniz PlayStation YouTube ve Twitch kanalları üzerinden State of Play canlı yayını yapılacak.

The Last of Us Part II - State of Play | PS4The Last of Us Part II - State of Play | PS4
Over the course of this nearly 25 minute episode, Neil Druckmann, Director of The Last of Us Part II, will provide an extensive look at the gameplay, threats, and world of the game ahead of its release on 19th June on PS4. To cap it all off, he’ll introduce a never-before-seen extended gameplay sequence to close out the show. There won’t be any PS5 news or updates in this episode, just a deep dive into the world of The Last of Us Part II. Rated Mature: Blood and Gore, Intense Violence, Nudity, Sexual Content, Strong Language, Use of Drugs

Last of Us Part II State of Play canlı yayınını bu sayfadan da takip edebilirsiniz. Saatler 23:00'ü gösterdiğinde hemen yukarıdaki alanda başlayacak olan canlı yayında, Last of Us II oyunundan yaklaşık 25 dakikalık oynanış görüntüleri yer bulacak.

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