Sony, Oyunlarda Yükleme Ekranlarını Yok Edecek
Sony, ortaya çıkan yeni patenti ile oyunlardaki bitmez tükenmez yükleme ekranlarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor!
- Levent Öztürk
Günümüzde video oyunları giderek daha da gelişirken, geliştiriciler ve konsol üreticileri oyun deneyimini akıcı tutmak ve bazen dakikaya ulaşabilen yükleme ekranlarını ortadan kaldırmak için yeni yöntemler arıyor. Sony'nin bir patenti de, bunugerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen bir yükleme yazılımı tasarımını tanımlıyor.
Sony'nin patenti "System and method for dynamically loading game software for smooth game play" adını taşıyor ve oyuncunun ortam içerisindeki hareketini takip ederek çeşitli alanlara hareket ettikçe ilgili varlıkları yüklemeyi tanımlıyor.
Patent, yapılan bu işlemi tanımlarken oyun ortamı ile ilgili bir yükleme sınırının belirlendiğini, oyun içerisindeki karakterin konumunun takip edildiğini, karakterin yükleme sınırını aşması ile beraber bir sonraki oyun ortamı için gerekli talimatların belleğe yüklendiğini ve bu şekilde oyun deneyiminin bölünmediğini söylüyor.
Teknik olarak bu patent, daha önce 2012 yılında başvurulan bir patentin, bir oyuncunun/karakterin bahsi geçen "yükleme sınırını" geçmesine yönelik talimatların eklendiği bir devamı olarak görülebilir. Bu talimatlar çeşitli noktaları geçince tetiklenen ek olaylar, oyun ortamının bazı kısımlarının bir yandaki alan olmamasına rağmen görülebilir olması veya sınırdan geriye doğru geçerken bir önceki alanın yüklenmesi gibi çeşitli işlemleri içerebilir.
Ayrıca bu patentin, ünlü bir şekilde tüm oyun boyunca yükleme ekranı olmadan devam eden kamera görüntüsü sunan God of War gibi bazı oyunlarda kullanılan teknolojinin bir sürümü gibi gözüktüğü de söylenebilir. Bunu sağlamayı başaran bir diğer oyun da, Nintendo Switch'in rakiplerine göre düşük gücüne rağmen devasa bir açık dünya ortamını çalıştırmayı başaran Breath of the Wild oluyor.
Bölümlerin parçalarını yükleyen veya çıkartan dinamik yöntemler kullanımı, sürekli olarak bölünmeyen ve akmaya devam eden bir oyun deneyimi sağlamak için oyun endüstrisinde giderek daha önemli bir hal alacak.
Her ne kadar bu patentin kendisinde PS5 konsolundan bahsedilmiyor olsa da, aradaki bağlantıyı kurmanın pek de zor olmadığı kesin. Sony, güncellenmiş donanımında çok daha büyük oyunları hedefleyecektir ve şimdiden PS5 donanımı olacak olan sistem üzerinde muazzam bir şekilde kısaltılmış yükleme ekranları ile çalışan oyunları görmüş durumdayız.
8K çözünürlükleri ve geliştirilmiş VR performansını destekleyecek işletim parçaları ile PS5 konsolunun yükleme sürelerini ciddi bir şekilde kısaltacağı veya tamamen ortadan kaldıracağı rahatlıkla söylenebilir. Güncellenen patent ile de Sony, bu durumun oyuncular için ne kadar önemli olduğunun farkında gözüküyor.
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