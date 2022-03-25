Sony, PlayStation 5 Pro'yu Ne Zaman Tanıtacak?

PlayStation 5 Pro söylentileri arttı. Peki, Sony'nin yeni "Pro" oyun konsolu PlayStation 5 Pro ne zamang gelecek?

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 Pro Ne Zaman Gelecek?

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