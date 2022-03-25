Sony, PlayStation 5 Pro'yu Ne Zaman Tanıtacak?

Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunu piyasaya sürmesinin üzerinden 2 yıl geçti ve pek tabii ki bir sonraki "ara" oyun konsolu olacak Pro ve Slim sürümleri için söylentiler de başladı. Kısa bir süre önce PlayStation 5 Slim'in piyasaya çıkacağına yönelik sızıntılar ortaya atılmışken, diğer yandan bir sonraki konsolun PlayStation 5 Pro olacağına yönelik iddialar da güçleniyor.
RedGamingTech isimli bir YouTube kanalında paylaşılan bilgilere göre Sony, şu sıralar PlayStation 5 Pro'yu geliştiriyor. PS5 Pro üzerinde önemli temel sistem güncellemeleri ve iyileştirmeleri olacağını iddia eden kanalın kurucusu Paul Eccleston, PlayStation 5 Pro'nun 2023'ün sonlarında ya da 2024'ün hemen başında tanıtılacağı bilgisini de paylaşıyor.
Daha önce Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro arasında 3 yıllık bir boşluk bıraktığını düşündüğümüzde, 2023 tarihi akla yatkın geliyor. Ancak yine de bunu bekleyip göreceğiz.
Öte yandan Eccleston, PlayStation 5 Pro'nun orijinal PlayStation 5'in performansının 2 kat fazlasını göstereceğine ve ışın izleme noktasında da 2.5 kat daha güçlü olacağına işaret ediyor. Bununla beraber PlayStation VR 2 sanal gerçeklik başlığıyla daha iyi bir eküri olabilir.
Bu arada PlayStation VR 2'nin de çıkış tarihi henüz belli değil. Sony, muhtemelen 2 cihaz arasında biraz boşluk bırakacak.
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