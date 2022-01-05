Sony, Yeni VR Cihazını Göstermese de, Artık Adının Ne Olacağını Biliyoruz!

Henüz kendisini görmesek de, artık PlayStation 5 için geliştirilen PlayStation VR başlığı hakkında bazı bilgilere sahibiz. Sony, en azından adının ne olacağını ve bazı temel özelliklerini açıkladı!

  • Levent Öztürk
PlayStation VR2 artık resmi!
Sony

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