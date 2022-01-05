Sony, Yeni VR Cihazını Göstermese de, Artık Adının Ne Olacağını Biliyoruz!

Sony, CES 2022'de yeni nesil sanal gerçeklik başlığıyla ilgili bazı ayrıntıları açıklamaya cihazın adını doğrulayarak başladı: PlayStation VR2 ismi artık resmi bir isim. Yeni başlık, PS5 ve yeni VR2 Sense kontrolörleri ile uyumlu olacak. Ayrıca göz başına 2.000 x 2.040 piksel ekran çözünürlüğüne, 110 derecelik bir görüş alanına, 90 ila 120Hz kare hızlarına sahip ve 4K HDR'yi destekliyor.
PS VR2, içten dışa izleme özelliğine sahip, yani, kafanızın ve denetleyicilerin hareketlerini izlemek için birden fazla yerleşik kamera ile çalışıyor. Ayrıca Sony, cihazda oyunları ve deneyimleri daha da sürükleyici hale getirebilen "başlık geribildirimi" adlı yeni bir duyusal özellik tanıttı. Başlık geri bildirimi, oyun içi olayları simüle etmek için titreşimli yerleşik bir motor kullanıyor - örneğin, bir tehditten saklanırken bir karakterin artan nabız hızı hissini veya bir karakterin başının yakınından geçen nesnelerin hissini taklit edebiliyor.
3D ses ve göz izleme, sürükleyiciliği yaratan diğer özelliklerin arasında yer alıyor. Başlık, gözlerinizin hareketini algılayarak oyun ortamıyla gerçek dünyayla etkileşime girer gibi etkileşim kurmanıza olanak tanıyor.
PS VR2 Sense kontrol kolları konusunda ise, DualSense kontrol kollarının temel özelliklerine, özellikle dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilere sahip olacağını söyleyebiliriz.
Sony, başlığın öncelikle hangi ülkelere sunulacağını henüz açıklamamış olsa da şirket, platforma gelecek ilk oyunlardan birini duyurdu. Horizon evreninde bir VR deneyimi olan Horizon Call of the Mountain, görünüşe göre PS VR2 için geliştiriliyor ve platform için özel bir oyun olacak.
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