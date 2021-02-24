Sony'nin PlayStation'dan PC'ye Taşıyacağı Sıradaki Oyun Belli Oldu

Sony, PlayStation konsolu için geliştirilen özel oyunları PC'lere taşımaya devam ediyor. Bu furyanın son üyesi de belli oldu...

  • Levent Öztürk
"Taşınma" Sırası Days Gone'a Geldi

Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan'ın söylediğine göre Sony, yakın bir zaman içerisinde PlayStation'dan PC'ye (PlayStation to PC) aktarım girişimini tekrar başlatacak.

PlayStation'a özel olarak yayınlanan ve sonrasında PC için de piyasaya sürülen oyunları temsil eden bu girişimin bir sonraki üyesi Days Gone olacak ve ilkbahar aylarında oyun PC için sunularak geçtiğimiz yılın Horizon Zero Dawn'ının izinden gidecek. Bend Studio tarafından geliştirilen oyun, zombi benzeri yaratıkları içeren kıyamet sonrası bir senaryoda geçen açık dünyalı bir aksiyon hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Oyun, orijinal olarak 2019 yılında PlayStation 4 özel oyunu olarak yayımlanmıştı.

Ancak bu aktarım (port/porting/portlama) yolculuğu, Ryan'ın söylediğine göre burada son bulmayacak ve daha fazla oyun PC kullanıcılarına sunulacak. Geçtiğimiz yıldan bir Amazon sızıntısı, her ne kadar Sony bu sızıntının doğru olmadığını söylemiş olsa da, diğer pek çok oyunun yanı sıra Days Gone, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Persona 5 Royal ve Gran Turismo Sport için PC satışı gösteriyordu. Sonuç olarak bu oyunların da PC'ye gelme ihtimali bulunuyor.

Uzun bir süredir kapalı olan kapıların ardından neyin değişerek firmanın özel oyunlarının PC'ye aktarılmasına izin verdiği sorulduğunda Ryan, "bu mükemmel oyunları daha geniş bir kitleye sunmak ve her zaman kolay olmayan oyun geliştirmenin ekonomisini tanımak için bir fırsat" olduğunu söyledi.

Ryan, Horizon Zero Dawn'ın PC yayımının bir başarı olduğunu da konuşmasına ekledi. Bu başarı, PC topluluğunun oyunu beğenip satın almasından ve PlayStation topluluğunun bu aktarım kararına "büyük bir kötü tepki" göstermemesinden oluşuyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kablosuz Kulaklık Satın Alırken...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Nintendo'nun Önemli İsminden İddialı Switch Açıklamaları
OPPO, Mobil Dünya Kongresi 2021'de Geleceği Şarj Etti!
MediaMarkt Türkiye, Büyüme ve Yatırım Yolunda Ayağını Gazdan Çekmiyor!
Parola, PIN, Parmak İzi ya da Yüz Tanıma: Hangisi Daha Güvenli?
realme'den 'Çift Platform Çift Amiral Gemisi' Atağı!

 

 