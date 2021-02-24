Sony'nin PlayStation'dan PC'ye Taşıyacağı Sıradaki Oyun Belli Oldu

Sony Interactive Entertainment başkanı Jim Ryan'ın söylediğine göre Sony, yakın bir zaman içerisinde PlayStation'dan PC'ye (PlayStation to PC) aktarım girişimini tekrar başlatacak.
PlayStation'a özel olarak yayınlanan ve sonrasında PC için de piyasaya sürülen oyunları temsil eden bu girişimin bir sonraki üyesi Days Gone olacak ve ilkbahar aylarında oyun PC için sunularak geçtiğimiz yılın Horizon Zero Dawn'ının izinden gidecek. Bend Studio tarafından geliştirilen oyun, zombi benzeri yaratıkları içeren kıyamet sonrası bir senaryoda geçen açık dünyalı bir aksiyon hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Oyun, orijinal olarak 2019 yılında PlayStation 4 özel oyunu olarak yayımlanmıştı.
Ancak bu aktarım (port/porting/portlama) yolculuğu, Ryan'ın söylediğine göre burada son bulmayacak ve daha fazla oyun PC kullanıcılarına sunulacak. Geçtiğimiz yıldan bir Amazon sızıntısı, her ne kadar Sony bu sızıntının doğru olmadığını söylemiş olsa da, diğer pek çok oyunun yanı sıra Days Gone, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Persona 5 Royal ve Gran Turismo Sport için PC satışı gösteriyordu. Sonuç olarak bu oyunların da PC'ye gelme ihtimali bulunuyor.
Uzun bir süredir kapalı olan kapıların ardından neyin değişerek firmanın özel oyunlarının PC'ye aktarılmasına izin verdiği sorulduğunda Ryan, "bu mükemmel oyunları daha geniş bir kitleye sunmak ve her zaman kolay olmayan oyun geliştirmenin ekonomisini tanımak için bir fırsat" olduğunu söyledi.
Ryan, Horizon Zero Dawn'ın PC yayımının bir başarı olduğunu da konuşmasına ekledi. Bu başarı, PC topluluğunun oyunu beğenip satın almasından ve PlayStation topluluğunun bu aktarım kararına "büyük bir kötü tepki" göstermemesinden oluşuyor.
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