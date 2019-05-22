Sony, PS Oyunlarına Özel Film Stüdyosu Kurdu
Sony, PlayStation oyunlarının film ve dizi uyarlamalarını yapmak için çok ciddi bir adım attı; kendi stüdyosunu kurdu!
- Levent Öztürk
Sony Interactive Entertainment, PlayStation Productions adında yeni bir üretim stüdyosunun duyurusunu yaptı ve bu stüdyo firmanın başarılı video oyun markalarını TV dizileri ve filmler için uyarlama üzerine odaklanacak. Yeni üretim stüdyosu PlayStation'ın eski Pazarlama VP'si Asad Qizilbash tarafından yönetilecek ve PlayStation patronu Shawn Layden tarafından kontrol edilecek.
Layden'in söylediğine göre bazı isimler şimdiden üretim aşamasında olsa da, yeni stüdyonun, Marvel Studios gibi bazı stüdyolardan beklenebilecek belirli bir yayım ritmini takip etmeyeceği söyleniyor.
Qizilbash, The Hollywood Reporter ile yaptığı özel bir röportajda ekibin, aralarında Lorenzo di Bonaventura ve Kevin Feige'in de bulunduğu bazı Hollywood üreticileri ile görüşerek üretim sürecinin işleyişi ve beklenebilecekler konusunda bilgi aldığını söyledi.
Bununla beraber Layden'in söylediğine göre PlayStation Productions, oyunların hikayelerinin bire bir yeniden anlatımlarını yapmak istemiyor. Bunun yerine markayı anlayan biri tarafından oyunun görüşü tekrar yazılacak ve film, izleyen takipçiler için uyarlanacak.
Her ne kadar video oyunlarının film uyarlamalarına adanmış bir stüdyoya şüphe ile yaklaşmak mantıklı olsa da – sonuçta bu uyarlamalar genellikle başarısız oluyorlar – en azından Sony'nin oyunculara hikayeyi takip etmek için yeni bir araç sunma fikri iyi niyetli gözüküyor. Dahası Sony, PlayStation Productions'ın üreteceği filmlerde kaliteye odaklı olacağı kesin. Film stüdyosu iki yıldır çalışmalarını sürdürmekte ve Layden'in açıklaması da yılın sonuna kadar bir film yetiştirmek için acele etmediklerini gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın