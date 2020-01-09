Sony, PS5 Düşünülerek Tasarlanan Yeni TVlerini Tanıttı

Sony, CES 2020'de 8K, 4K, OLED ve LCD televizyonlardan oluşan, genellikle tam ev sineması deneyimine odaklanan oldukça geniş bir TV yelpazesini tanıttı. Bunların arasında üst seviye ses özellikleri ve en son Android 9.0 akıllı platformu da bulunuyor.
Her ne kadar pek çok kişinin bir Sony televizyon almasındaki amacın oyun oynamak olmayacağı söylenebilse de, Sony'den bahsederken PS5'i anmamak pek mümkün değil. Sony'nin TV ve oyun konsollarının uyumlu olmaları tabii ki şaşırılacak bir durum değil, Yeni televizyon filosunun özellikle "yolda olan yeni nesil oyun konsolları" düşünülerek üretildikleri belirtiliyor. Televizyonlar, PS5 ve rakibi Xbox Series X performansını en üst seviyeye çıkarmak için 8K çözünürlükte HDR, 120fps ile 4K çözünürlük ve "HDMI girdileri ile hızlı tepki süresi" sunuyor.
Her ne kadar bu özelliklerin tam olarak yeni oldukları söylenemese de henüz çok yaygın olmadıkları kesin ve yeni tanıtılan toplam 5 televizyon setinden sadece ikisi 120Hz 4K görüntü desteği sunuyor. Üst seviye 8K modeli Z8H hem 60Hz ile 8K, hem de 120Hz ile 4K olarak çalışabilirken, X900H 4K LED ürünü yayımından bir süre sonra bir yazılım güncellemesi ile 120Hz 4K desteği sunacak.
Z8H, Sony'nin X1 Ultimate işlemcisine, Full Array LED'e, arka ışıklı kumandaya ve sesi, ekrandaki görüntülerin konumuna göre koordine eden ses sürücülerine sahip olacak ve 85 inç ve 75 inç boyutları ile sunulacak. X900H ise 49 inç ekrana kadar inen beş farklı boyut seçeneği ile daha çok orta seviye bir LCD modeli olacak.
Geri kalan modeller üst seviye paneller ve 4K çözünürlük sunacakken, tam olarak yeni nesil PS5 konsolunun ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş değiller. A9S Master Series, yeni 48 inç boyutu ile OLED ekran ve Dolby Vision ve Atmos desteği sunarken, A8H OLED 55 inç ve 65 inç boyutlarına sahip olacak.
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