Sony, PSVR 2 Sanal Gerçeklik Başlığının Son Halini Resmi Olarak Yayınladı!

Bugün Sony, PlayStation VR2 başlığının tamamlanmış ve bitmiş tasarımının yanı sıra VR2 Sense kontrol cihazlarının güncellenmiş görüntülerini yayınladı. PlayStation Kıdemli Başkan Yardımcısı Hidekai Nishino, PlayStation blogunda hem başlığın hem de kontrol cihazlarının uyumlu tasarımının sanal dünyanın 360 derecelik görünümünü temsil edecek şekilde geliştirildiğini söyledi. Görünüm ve hissin, daha yumuşak, vücut dostu bir şekilde de olsa PlayStation 5'in genel havasıyla daha uyumlu hissetmek için tasarlandığını da sözlerine ekledi.
Nishino, ergonomiye büyük önem verildiğini ve testlerden gelen ilk geri bildirimin olumlu olduğunu yazdı. Ayrıca, kullanıcıların iyi bir göz rahatlığı sağlamasına yardımcı olacak yeni bir lens ayar kadranı ve hava akışını iyileştirmek için yeni havalandırma da bulunuyor. Sözlerini, yeni ünitenin, orijinal PSVR'ye göre kurulumunu ve çalışmasını biraz daha kolaylaştırması beklenen bir "tek kablo kurulumuna" sahip olduğunu söyleyerek bitirdi.
Ne yazık ki bu durumun fiyatlandırma veya diğer konular üzerinde bir etkiye sahip olup olmayacağı henüz belli değil...
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