Windows 11'in Dumanı Tüterken, Windows 12'nin Yolda Olduğu İddia Edildi!

Windows 11 kısa bir süre sonra Windows 12 olarak değiştirilebilir. Microsoft'un sıradaki işletim sistemi üzerinde çalışmalara gelecek ay başlayacağı iddia ediliyor. İddia Alman teknoloji sitesi Tom's Hardware'in aldığı duyumlardan geliyor. Duyumlara göre Microsoft Windows 12 üzerinde çalışması için personel alımına başladı. İddialar aynı zamanda yeni işletim sisteminin bir güncelleme olmayacağını, "sıfırdan" yazılacağını söylüyor.
Eğer durum böyle olursa, Windows tarihinde yeni bir değişim yaşanacak gibi görünüyor. Her ne kadar böyle bir şeyin gerçekleşmesi için daha çok zaman olsa da, sıfırdan bir işletim sistemi yazmak, ya da Windows 10 ve Windows 11 çekirdeği ile başlayıp yepyeni bir işletim sistemi ortaya çıkarmak, son derece zorlu ve uzun sürecek bir süreç. Bu nedenle iddialar henüz pek ciddiye alınmıyor. Gerçi Microsoft Windows 10'un da son Windows sürümü olacağını açıklamış ancak bir süre sonra Windows 11 üzerinde çalışmaya başlamıştı. Bu yüzden daha elle tutulur bir bilgi gelene kadar bunların sadece "Windows 12 dedikoduları" olduğunu söylüyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın