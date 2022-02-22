Trump'ın Truth Social'ı ile Karıştırılan Uygulama, 100.000 Kez İndirildi!

Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social ile benzer bir isim taşıyan Android uygulaması, sadece birkaç günde 100.000'den fazla kez indirildi. Ama aslında bu uygulamanın, gerçeğiyle herhangi bir bağlantısı ya da benzerliği bulunmuyor!