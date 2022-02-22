Trump'ın Truth Social'ı ile Karıştırılan Uygulama, 100.000 Kez İndirildi!

Eski ABD başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal medya uygulaması Truth Social geri sayıma geçmiş durumda. Az sayıda kullanıcı tarafından test edilen ve iOS App Stroe'da yayınlanan uygulama, henüz Android google Play'e gelmedi. Ama Google Play Store'da Trump'ın yeni sosyal medya platformuna benzer bir ad taşıyan bir uygulama olduğu ortaya çıktı ve 100.000'den fazla kez indirilmiş durumda. Herhalde bu uygulamanın, gerçek uygulama olmadığını söylememize gerek yok...
"MAGA Hub - Truth Social Trump" olarak listelenen Android uygulaması, bu sabah Play Store'da "Truth Social" arama terimi için en iyi sonuç olarak görüntülendi. 28 Ağustos'ta piyasaya sürülen uygulamanın indirmelerinin çoğu, 8 Şubat'tan sonra, Trump'ın uygulamasının yayınlanma tarihine daha yakın bir zamanda gerçekleşti.
"MAGA Hub", diğer kullanıcılardan gelen içeriği toplayan fotoğraf tabanlı bir akışa sahip. Buna karşılık, Truth Social uygulaması daha çok Twitter benzeri bir platform. Yani aslında iki uygulamanın birbirleriyle hiç bir benzerliği bulunmuyor. "MAGA Hub" kullanıcılarından ayrıca uygulama içi satın alma işlemleri için 28,99 dolar ücret talep ediyor, ancak alıcıların bunun karşılığında ne aldığı belli değil.
Truth Social uygulaması Pazar günü iOS için yayınlandı ve resmi web sitesi Play Store sürümünün "yakında" geleceğini belirtiyor. Ancak, tüm kullanıcılar uygulamanın Android sürümünün henüz çıkmadığının farkında değil gibi görünüyor. "MAGA Hub" uygulaması, özellikle Ocak ve Şubat aylarında yayınlanan 6.600'den fazla yorum aldı ve bazı yorumcular Android sürümünün Trump'ın lanse edilen platformu olduğuna halen inanıyor gibi görünüyor.
Insider'ın haberine göre, uygulamanın özelliklerinden şikayet eden Alan Knight adlı 1 yıldızlı incelemede, "Hadi Trump, bundan daha akıllı olduğunu sanıyordum. Bu uygulamayı hemen sileceğim, bu çok aptalca" yazmış.
Uygulamaya beş yıldız veren Stephen Jones adlı başka bir yorumcu, "Harika bir platform ve aynı zamanda yeni. Fikirleriniz ne olursa olsun, yeni çağın havlayan çocukları tarafından iptal edilmeden burada hoş karşılanacaksınız" yazıyor.
Bazı yorumlarda ise, kullanıcıları "MAGA Hub"ın Trump tarafından lanse edilen uygulama olmadığı konusunda uyarılar görmek mümkün. Hexor Marhetbar, uygulamaya bir yıldız vererek, "Kendisini 'Truth Social Trump' olarak listeliyor ama hata yapmayın. Bu yanlış reklamdır. Bu Trump'ın Truth Social'ı değil. Bunu aklınızda bulundurun" diyor.
Play Store'a göre, uygulamanın geliştiricisinin adı Lukas Niessen ve Berlin, Almanya merkezli olarak listeleniyor. Hem Niessen hem de profilin bağlı olduğu marka Odoma, Insider'ın yorum talebine yanıt vermiş değil.
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