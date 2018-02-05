Sony son çeyrekte rekor kırdı!
Sony yıllar boyu yaptığı yeniliklerin ardından önemli bir ekonomik başarı elde etti.
Japon elektronik devi Sony, 2017'nin üçüncü çeyreği için finansal durumunu açıkladı ve görünene göre firmanın işletme geliri neredeyse dört katına çıkmış durumda. Gelirlerdeki artışın ana kaynağı Gaming and Networking bölümü olarak gözüküyor. Ancak Apple'ın iPhone'ları gibi cihazlarda kullanılan görüntüleme sensörleri de ciddi bir katkıda bulunmaktaydı.
Rapora göre Sony 23.649 milyar dolar gelir elde etmiş durumda ve bu da bir önceki yıla göre %11.5'lik artış anlamına geliyor. Asıl ilgi çekici olan ise, işletme gelirinin muazzam bir şekilde %279 artarak 3.195 milyar dolara ulaştı. Bu devasa gelire en büyük katkı ise, daha önce de söylendiği gibi Gaming and Networking bölümü tarafından yapılmış durumda. PlayStation konsolları ve ilgili ürünlerin satışları ile desteklenen bölümün geliri 6.4 milyar dolar olarak belirtilmekte.
2016 yılının üçüncü çeyreğinde 920 milyon dolarlık bir engel ile karşılaşan Sony Pictures ise bu sefer 1 milyar dolarlık geri ile iddialı bir geri dönüş yaşadı. Xperia cihazlar serisinden sorumlu olan mobil iletişim bölümü ise o kadar başarılı değildi ve gelirinin daha fazlasını kaybetti. Ancak en son ortaya çıkan sızıntılar, özel XZ serisinin yenileneceğine dair bir görüntü çiziyor ve neredeyse tamamen çıkıntısız olan bu yeni cihazlar sayesinde bölüm tekrar durumunu düzeltebilir.
Firmanın 2017 yılının tamamı için yenilenmiş görüşünde işletme gelirinin %346 artarak 6.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu değişiklik de genel olarak müzik, yarı iletkenler, finansal hizmetler ve HE&S bölümlerindeki kârın artmasına bağlanıyor.
Ayrıca şu anda Sony CEO'su olan Kazuo "Kaz" Hirai 1 Nisan itibariyle görevinden ayrılacak ve yerine, şu anda CFO olan Kenichiro Yoshida geçecek. Hirai, devin neredeyse yıkılmakta olduğu 2012 yılında kontrolünü eline almış ve yaptığı geniş reformlar ile firmayı şu anki haline getirmişti...
Levent Öztürk
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