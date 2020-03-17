5G: İnsan Sağlığı İçin Güvenli mi, Değil mi?

Yeni uluslararası yönergeler, 5G hizmetlerinde kullanılan frekansların güvenli olduğunu iddia etti. Yeni nesil mobil ağların insan sağlığını tehdit ettiğine yönelik bazı iddialar bulunuyordu.
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu (ICNIRP), yeni yönergeler üzerinde son yedi yıldır çalışıyor. ICNIRP'a göre yeni tavsiyeler, radyo elektromanyetik alanlara (EMF) maruz kalan insanlara ek korunma sağlıyor. Önceki "muhafazakar" yönergeler 1998'de tasarlanmıştı ve ICNIRP, bunların bile 5G için yeterli olacağını söylüyor. Bununla birlikte güncellenen yönergelerin ek güvenlik sağlayacağı belirtiliyor. Endişeler, yüksek kapasiteli 5G için kullanılan 6Hz üzerindeki dalgalar idi.
5G karşıtı kampanyaların yeni bulgularla tatmin olup olmayacağı bilinmiyor. 5G karşıtlarına göre yüksek banttaki frekanslar ve yoğun ağ mimarisi, radyasyon oranının artması anlamına geliyor. Bunun ise çeşitli sağlık sorunlarının kapısını açabileceği iddia ediliyor.
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