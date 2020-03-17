Akıllardaki soru: Corona Virüs aşısı ne zaman çıkacak? Son durum ne?

Corona Virüs aşısında son durum ne? Corona Virüs aşısı ne zaman çıkacak? Son 24 saatte iki gelişme yaşandı: Çin'den gelen Corona Virüs aşısının ilk klinik testlere başlanacağı haberi ve ABD'den gelen potansiyel Corona Virüs aşısının ilk 4 gönüllüde denendiği bilgisi. Peki Corona Virüs'ü aşısını geliştirmek ne kadar sürer? Corona Virüs aşısı geliştirmek için hangi aşamalardan geçiliyor? İşte en merak edilen sorulara yanıtlar...