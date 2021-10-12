Sony ve Çip Üreticisi TSMC, Küresel Çip Krizini Bitirecek Adımı Attı!

Küresel çip sıkıntısı halen etkisini sürdürüyor. Üretim COVID-19'un yoğun yaşandığı döneme göre nispeten biraz daha normalleşme profili çizse de, yine de işaretler krizin bittiğini göstermiyor. Bunun için teknoloji şirketleri yeni yatırımlarla yeni fabrikalar kurmaya ve süreci hızlandırmak için gayret ediyor. Ancak daha önceki paylaştığımız haberlerde de söylediğimiz gibi bu hamleler, bugünü değil, geleceği kurtarmak adına yapılıyor. Zira çatlakların sonraki yıllarda yarıklara dönüşmesi ve kartopu etkisi ile arzın talebi karşılanamayacağı yönünde endişeler büyük. Bu nedenle Sony ve TSMC de bir araya gelerek Japonya'da yeni bir ortak fabrika girişimine gitmeyi düşünüyor.
Bahsi geçen tesis, kameralar, otomobiller ve diğer pek çok araç ve cihaz için çipler sağlayacak. Hatta otomobil parçaları üreticilerinin dev isimlerinden Denso'nun da projeyle ilgilendiği iddia edilirken, fabrikanın 2024 yılında çalışır hale geleceği de söylenenler arasında. Sony ve TSMC ise bu konu hakkında yorum yapmaktan şimdilik kaçınıyor.
Ortak bir tesis fikri pek şaşırtıcı değil. Daha önce de bazı analistlerden 2023 yılı içinde bu tür bir birlikteliğin olabileceğine ilişkin sızıntılar almıştık. Öte yandan Sony ve TSMC'nin bu hamlesi ile Japonya'nın, Tayvan'daki üretimi tehdit eden Çin ve ABD arasındaki yaşanan gerilimi hakkında da endişelenmesine gerek kalmayacak.
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