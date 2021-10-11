Microsoft'tan "Nihayet" Dedirten Karar: Onarım İşi Kolaylaşıyor!

Microsoft, Surface cihazları veya Xbox konsolları gibi donanımlarının üçüncü taraf bağımsız bir servis ve hatta belki de tüketicilerin kendileri tarafından tamir edilmesini kolaylaştıracak. Normal olarak Microsoft cihazlarının onarımlarını daha yaygın bir şekilde erişilebilir hale getirmek ve şüphesiz daha rekabetçi fiyatlara inmesini sağlamak konusunda bu kararın iyi bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Bu karar, çevresel sorumluluğu yaygınlaştırmayı amaçlayan paydaş savunucu vakfı As You Sow'un yoğun talepleri üzerine alındı.
Grist'in bildirdiğine göre Microsoft, cihazlarının yedek parçalarının yanı sıra onarım işleri için araçlar ve talimat kılavuzları için yedek parçaları daha kullanılabilir hale getirmek için As You Sow ile bir anlaşmaya vardı.
Microsoft, bu amaç ile (üçüncü bir tarafla birlikte) nasıl ilerleyeceğini araştıracağına ve cihazların daha kolay onarılmasını sağlamanın çevresel etkisini değerlendireceğine ve ayrıca "Surface cihazları ve Xbox konsolları da dahil olmak üzere onarım erişimini artırmak için yeni sistemler belirleyeceğine" söz verdi. Firma, 2022 yılı sonuna kadar bu bulgulara göre hareket edecek.
As You Sow'un belirttiği üzere, rakip donanım üreticileri Dell ve HP, "yetkili onarım servislerini bağımsız onarım atölyelerine bazı talimatlar, parçalar ve araçlar sağlayarak tamamlıyor" ve böylece ABD onarım mevzuatına uyuyor. Microsoft ise, bu konuda önemli ölçüde olumsuz bir üne sahip.
Bu nedenle, bu mevzuat göz önüne alındığında, Microsoft için bu kararın belirli bir noktada gerekli ve zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki zorunlu olması, bu kararın iyi bir şey olmadığı anlamına gelmiyor ve hatta tüm bunları bir yıldan daha kısa bir sürede gerçekleştirmeye söz vermiş olması oldukça iyi bir adım. Microsoft'un Surface Pro X gibi daha yeni Surface ürünlerinin bazılarının onarılabilirliğini zaten geliştirmiş olduğunu da unutmamakta fayda var.
Microsoft'un bu amaç için daha fazla adım atması ile Apple gibi rakiplerinin de bu düşünce tarzına daha fazla yaklaşması söz konusu olabilir.
Buna rağmen, Microsoft'un cihazlarında kendileri değişiklik yapan müşterilerin garantilerini geçersiz kalacağını belirtmekte de yarar var...
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