Microsoft'tan "Nihayet" Dedirten Karar: Onarım İşi Kolaylaşıyor!

Microsoft, Surface ve Xbox cihazları da dahil olmak üzere tüm ürünlerinin tamir edilebilirliğini kolaylaştıracağını duyurdu!

Microsoft'tan "Nihayet" Dedirten Karar

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