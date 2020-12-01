Sony Xperia 10 III: Sony'den, 5G Destekli Ucuz Telefon Geliyor

Xperia akıllı telefonlarıyla ülkemizde de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan Sony, yeni orta segment akıllı telefon modeli ile bir kez daha adından bahsettiriyor. Sony Xperia III adıyla listelenen yeni telefon, orta segmentin bir üyesi olacak gibi görünüyor ve 5G özelliği getiren ilk ucuz Sony telefonu olma özelliği de taşıyor.
Elbette bu söylediklerimiz Sony Xperia 10 III piyasaya çıktığında geçerli olacak. Zira Xperia 10 III'in ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili net bir bilgi yok. Şimdilik telefon hakkında sadece sızıntılar mevcut.
Bu sızıntılara göre ise Xperia 10 III'te Snapdragon 690 olacak. Öte yandan sızıntılarda Sony'nin bir diğer telefonu olacak olan Xperia 1 III'te ise Snapdragon 875 yer alacağı iddia ediliyor.
Selef modeller olan Xperia 10 II'ye baktığımızda Snapdragon 665 yer aldığını görüyoruz. Öte yandan Sony Xperia 1 II'de de Snapdragon 865 bulunuyor. Bu verilere göre sızıntılarda bir tuhaflık yok ve gerçekleşmesi gayet olası. Yalnız Sony, orta segmentte Xperia 10 II'ye kıyasla önemli sıçramayı 5G desteği ile yapacak. Xperia 10 III'te 5G desteğine yer verecek olan Sony, böylece orta segmente de ucuz bir 5G destekli model katacak.
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