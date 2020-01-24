Sony Xperia 2, Telefon Dünyasında Bir İlk Olabilir!

Sony Xperia 2 bu sene şubatta tanıtılacak. Yeni bir sızıntı ise telefonun 5G desteğiyle geleceğini söylüyor. Böylece Sony Xperia 2, 4K ekran ve 5G görüntüyü destekleyen ilk telefon olabilir.
Bilginin kaynağı, MyDrivers'ın yayınladığı bir rapor ancak MyDrivers'ın bilgiyi nereden aldığı bilinmiyor. En azından sitenin daha önceki sızıntılarının doğru çıktığını biliyoruz. MyDrivers, yeni cihazdan sadece "yeni Xperia amiral gemisi" olarak bahsediyor. Bu nedenle yeni telefonun adı, Xperia 0, Xperia 1.1 veya Xperia 1 Premium da olabilir. Bu isim listesi giderek kabarıyor, ancak biz en çok duyduğumuz Xperia 2'yi kullanacağınız.
Rapora göre telefon, 5G modeme sahip olan Snapdragon 865 yonga setini kullanacak. Bunun yanında telefonun 4K OLED ekranla geleceği, ekran boyutunun 6,6 inç olacağı söyleniyor. Dolayısıyla telefon, Sony'nin son yıllardaki en büyük telefonu olacak.
Raporda Xperia 2'nin iki 12MP kamera, bir 48MP veya 64MP kamerayla ve bir Time-of-Flight sensörüyle geleceği de söyleniyor. Kameranın diğer özellikleri henüz bilinmiyor.
Son olarak telefonun fiyatının yaklaşık 870 dolar civarında olacağı belirtiliyor. Bu fiyatın çok uygun olduğu söylenemez ancak yine de Xperia 1 veya Xperia 5'ten biraz daha ucuz olduğu doğru. Sızıntı doğruysa Sony Xperia 2, biraz daha uygun olan bir fiyatla üst düzey özellikleri bir araya getiren ilginç bir cihaz olacak demektir.
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