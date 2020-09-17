Sony Xperia 5 II, Özellikleri ve Fiyatıyla Tanıtıldı

Sony, yeni telefonu Xperia 5 II'yi 120Hz ekran gibi etkileyici özelliklerle tanıttı! İşte Xperia 5 II özellikleri ve fiyatı.

Sony Xperia 5 II, 120Hz Ekranla ve 5G ile Geldi

Yeni akıllı telefon alırken Sony Xperia'yı tercih edenler eskisine göre oldukça geride, ancak Sony yeni telefonlar yapmaktan vazgeçmiş değil. Firma bugün yeni amiral gemisi telefonu Xperia 5 II'yi tanıttı.

Xperia 1 II gibi Snapdragon 865 yonga setiyle gelen telefon, ABD hariç bazı ülkelerde 5G desteği sunuyor. 8GB RAM'e sahip olan Xperia 1 II'nin depolama alanı ise 128GB ile yarıya düşürülmüş. Buna karşın microSD kartı yuvası sayesinde depolama alanını genişletebilirsiniz. Telefonun en önemli değişikliği ise HDR destekli, 120Hz tazeleme hızına ve 240Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,1 inç 21:9 Full HD+ ekranı. Xperia 1 II ise 6,5 inç 4K ekranla geliyordu ancak standart bir tazeleme hızına sahipti.

Arka yüzünde üç 12MP kamera bulunan telefon, 4K 120fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın pil kapasitesi ise 4.000mAh.

Sony Xperia 5 II, firmanın satış sayfasına göre 29 Eylül'de ABD'de satışa sunulacak. Cihazın ülkeye özel fiyatı ise 950 dolar.

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