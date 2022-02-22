Sony Xperia 5 IV'ün Teknik Özelliklerinden Bazıları İnternete Sızdı!

Sony Xperia 5 IV'ün Xperia 1 IV ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Her iki telefonun da oldukça yakında duyurulmasını bekliyoruz.
Amiral gemisinin Xperia 1 IV'ün daha küçük bir alternatifi olması beklenen Sony Xperia 5 IV hakkında iddia ve sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Teknik özellikler, Çin sosyal medya platformu Weibo'daki düzenli bir sızıntı kaynağı aracılığıyla ortaya çıktı.
Sızıntıya göre, yeni telefon 6.1 inç ekrana, üç adet 12MP arka kameraya (bir ana, ultra geniş ve 3x optik zum telefoto dahil) ve cam gövdeye sahip olacak. Bu özellikler Xperia 1 III'e oldukça benziyor.
Bazı değişiklikler detaylı bir şekilde sunulmuş durumda. Görünene göre bu telefon, 2022'nin yeni güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 1 çip setini kullanacak. Ayrıca, 4500 mAh'den "biraz daha yüksek" bir pil kapasitesine sahip olacak.
Önceki nesil Sony telefonlar yılın ilk aylarında tanıtılmış, ancak satışa sunulmaları aylar sonrasını bulmuştu. Bu yüzden bu özelliklerin doğru olup olmadığını yakında görebiliriz, ancak yeni telefonu test etmemiz biraz zaman alabilir.
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