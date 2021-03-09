Sony Xperia Amiral Gemisi Telefonların Tarihi: 2013'ten bugüne Xperia...

Sony, yıllardır Xperia serisi telefonlarına garip isimler vermekten vazgeçmiyor. Biz de, Sony Xperia 1 III modeli için geri sayıma geçilen bugünlerde, 2013 yılından beri raflara çıkan ve isimleriyle kafaları karıştırmaya devam eden Sony Xperia serisi amiral gemisi telefonları bir araya getirdik.