Sony Xperia Amiral Gemisi Telefonların Tarihi: 2013'ten bugüne Xperia...

Sony, her ne kadar son yıllarda zor günler geçirse de, oldukça uzun süredir kaliteli akıllı telefonlar yapıyor. Ama bir şekilde, bu telefonları isimlendirirken garip bir yol takip ediyor. Yoluna Xperia Z serisi ile başlayan Sony amiral gemileri, gün geldi Xperia X oluverdi, gün geldi Xperia XZ1 gibi ilginç bir isimle karşımıza çıktı. Bu yıl tanıtılması beklenen yeni model ise, yine garip bir isimle, Sony Xperia 1 III olarak raflara çıkacak.
Bu isimlendirme sistemi, hiç kuşkusuz hangi telefonun hangisinden sonra çıktığını, hangisinin daha eski olduğunu anlamamızı bir hayli zorlaştırıyor. Bugün insanlara Xperia Z5 mi, Xperia 1 mi önce çıktı diye sorsak, muhtemelen Z5 cevabını alırız ve ne yazık ki bu cevap doğru olmayacaktır.
Kısacası yıllar boyunca Sony'nin tutarlı olduğu tek alan telefon tasarımı değildi; telefonları için alışılmadık adlandırma stratejisi de hiç değişmedi. Biz de aşağıda, 2013'ten başlayarak, Sony'nin Xperia markası altında piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonları, garip isimleri ve kronolojik sıra ile listelemeyi uygun gördük. Eğer bir gün Sony Xperia telefonlar konusunda sizin de kafanız karışırsa, aşağıdaki listeye göz atmanız yeterli olacaktır...?
Sony Xperia Z (2013)
- Ekran: 5 inç, 1.080 x 1.920, TFT
- İşlemci: Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro
- RAM:2GB
- Kamera: Tekli (13.1 megapiksel)
- Dahili depolama: 16GB
Sony Xperia Z1 (2013)
- Ekran Boyutu: 5 inç, 1.080 x 1.920, TFT
- İşlemci: Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
- RAM: 2GB
- Kamera: Tekli (20.7 megapiksel)
- Dahili depolama: 16GB
Sony Xperia Z2 (2014)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (20.7 megapiksel)
- Dahili depolama: 16GB
Sony Xperia Z3 (2014)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (20.7 megapiksel)
- Dahili depolama: 16GB / 32GB
Sony Xperia Z3+ (2015)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (20.7 megapiksel)
- Dahili depolama: 32GB
Sony Xperia Z5 (2015)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (23 megapiksel)
- Dahili depolama: 32GB
Sony Xperia X (2016)
- Ekran Boyutu: 5 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (23 megapiksel)
- Dahili depolama: 32GB / 64GB
Sony Xperia XZ (2016)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
- RAM: 3GB
- Kamera: Tekli (23 megapiksel)
- Dahili depolama: 32GB / 64GB
Sony Xperia XZ1 (2017)
- Ekran Boyutu: 5.2 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD, HDR10
- İşlemci: Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
- RAM: 4GB
- Kamera: Tekli (19 megapiksel)
- Dahili depolama: 64GB
Sony Xperia XZ2 (2018)
- Ekran Boyutu: 5.7 inç, 1.080 x 1.920, IPS LCD, HDR BT.2020
- İşlemci: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
- RAM: 4GB / 6GB
- Kamera: Tekli (19 megapiksel)
- Dahili depolama: 64GB
Sony Xperia XZ3 (2018)
- Ekran Boyutu: 6.0 inç, 1.440 x 2.880, P-OLED, HDR BT.2020
- İşlemci: Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
- RAM: 4GB / 6GB
- Kamera: Tekli (19 megapiksel)
- Dahili depolama: 64GB
Sony Xperia 1 (2019)
- Ekran Boyutu: 6.5 inç, 1.644 x 3.840, OLED, HDR BT.2020
- İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855
- RAM: 6GB
- Kamera: Üçlü (12 + 12+ 12 megapiksel)
- Dahili depolama: 64GB / 128GB
Sony Xperia 1 II (2020)
- Ekran Boyutu: 6.5 inç, 1.644 x 3.840, OLED, HDR BT.2020
- İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865
- RAM: 8GB / 12GB
- Kamera: Dörtlü (12 + 12+ 12 + 0.3 megapiksel)
- Dahili depolama: 256GB
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