Sony Xperia 1 III, 360 Derecelik Videoda Net Şekilde Göründü

Sony'nin heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Xperia 1 III, ortaya çıkan yeni video ile tasarımındaki sır perdesini kaldırdı.

  • Ercan Uğurlu
Sony Xperia 1 III 360 Derecelik Videoda Göründü!

Bugüne kadar Sony Xperia 1 III için birkaç tane sızıntı ortaya çıktı ve bunları da sizlerle daha önce paylaştık. Daha önce telefonun tasarımına ve teknik özelliklerine dair bilgilerin yer aldığı bu sızıntılar, yine de telefonun heyecanla beklenen tasarımına yönelik gizemi ortadan kaldırmıyordu. Fakat ortaya çıkan yeni bir video, Sony Xperia 1 III'ün tasarımını net şekilde ortaya koyar nitelikte.

Steve Hemmerstoffer tarafından sızdırılan videoda Sony Xperia 1 III'ün 360 derecelik işlenmiş görüntüleri yer alıyor. Ancak bu videonun, telefon ilişkin daha önceki sızıntıların dikkate alınarak hazırlandığını da belirtelim.

Ancak bugüne kadar tanıtılan hemen her telefonda, tanıtılmadan önce ortaya çıkan sızıntıların bir şekilde doğru olduğunu gördüğümüze göre, Sony Xperia 1 III'ün de bu tasarım hatlarıyla karşımıza çıkacağını öngörebiliriz.

Oynat Sony Xperia 1 III videosu sızdı Sony'nin heyecanla beklenen amiral gemisi Xperia 1 III, ortaya çıkan yeni video ile tasarımındaki sır perdesini kaldırıyor.

Hemen yukarıda görebileceğiniz Sony Xperia 1 III videosunda, telefonun çevresinde ve arka yüzeyindeki elementler açık şekilde görülebiliyor. Buna göre telefonun alt kenarında mikrofon ve USB-C portundan başka bir şey yer almazken, sağ kenarda güç tuşu ile birleştirilmiş bir parmak izi okuyucu dikkati çekiyor. Ayrıca yine aynı kenarda ses tuşları ile 2 gizemli buton daha yer alıyor. Bunlardan birinin fotoğraf çekimleri için kullanılabilecek deklanşör butonu olduğunu düşünebiliriz. Bir diğer buton ise, sanal asistanı uyandırmak için yerleştirilmiş  olabilir.

Yine Sony Xperia 1 III'ün üst kenarında 3.5 mm kulaklık girişi bulunduracak olması bir diğer sevindirici gelişme olurken, telefonun SIM kart ve microSD kart yuvası sol kenarda yer buluyor.

Arka yüzde de gayet sade bir tasarıma gidilen telefonda, "Zeiss" logolu kamera bloğu 3 lensli şekilde yer alıyor. Kamera bloğu içinde belli belirsiz çift lens daha görünürken, kamera bloğunun üzerinde de flaşlar konumlandırılmış durumda.

Heyecanla Sony Xperia 1 III'ü bekliyoruz. Öte yandan Sony'nin Xperia 1 III'ün yanında ayrıca yeni bir Sony Xperia Compact modeli de tanıtması bekleniyor.

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