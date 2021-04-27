Sony, Xperia Telefonlarına "WatchDog" Getirmek İstiyor

Sony, bellek yetersiz kaldığında telefonu "kontrol altına" alacak yeni bir sistem üzerine çalışıyor.

  • Ercan Uğurlu
Sony, Telefonlarına "WatchDog" Getirmek İstiyor

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