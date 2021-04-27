Sony, Xperia Telefonlarına "WatchDog" Getirmek İstiyor

Sony'nin mühendislerinden Peter Enderborg tarafından atılan bir e-postaya göre, Enderborg, Sony'ye yeni bir WatchDog önerisinde bulunmuş durumda.
Sony Linux mühendisi Peter Enderborg, Linux çekirdeğinin belirli durumlarda önceden tanımlanmış görevleri yerine getirmesi için Soft WatchDog önerisinde bulunmuş. Bahsi geçen Soft WatchDog, bir sorun çıktığında sistemi yeniden başlatacak donanım WatchDog'larından farklı bir yol izlemeyi hedefliyor.
WatchDog terimi, "bekçi köpeği" anlamına gelirken, özellikle işlemcinin haberleşme ünitesini kontrol ediyor ve belli bir süre içinde gerekli iletişim sağlanmaz ise devreye girerek sistemi sıfırlıyor. Yani koruma amaçlı olarak reset işlemini gerçekleştiriyor. Benzer şekilde yetersiz bellek durumunda da bu tür işlevi gerçekleştiren farklı bekçiler yer alıyor.
Peter Enderborg'un gönderdiği bir e-postada ortaya çıkan Soft WatchDog önerisi ise, bir yeniden başlatmadan ziyade, bellek yetersiz kaldığında önceden tanımlanmış bir dizi eylemi gerçekleştirerek olası hataların önüne geçecek. Eğer Sony, bu sistemi devreye alırsa, gelecek jenerasyon Android telefonlarında bu sistem kullanılabilir ve böylece bellek yönetiminden sağlanan fayda artırılabilir.
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