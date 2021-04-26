Cyberpunk 2077 Ne Kadar Sattı; Ne Kadar İade Edildi? Açıklandı...

CD Projekt'in sorunlu oyunu Cyberpunk 2077'nin konsol sürümlerinde hala sorunlar olduğunu biliyoruz. PC sürümü ise daha temiz bir deneyim yaşatan oyuna geçtiğimiz günlerde yeni bir eklenti paketi ve düzeltmeler gelmişti. CD Projekt şimdi ise, Cyberpunk 2077'nin satış ve iade rakamlarını açıkladı.
Distribütör bilgilerine dayanan rakamlara göre Cyberpunk 2077, 2020'nin sonuna kadar tüm platformlarda 13.7 milyon adet kopya satmış. Bu rakamın yüzde 73'lük bir kısmı dijital satın alımlardan gelirken, geri kalanı ise oyunun fiziksel sürümüne ait.
April 22, 2021
Platform satış oranlarında ise elbette PC önde. PC / Stadia satışların yüzde 56'sını alırken, Cyberpunk 2077, PlayStation 4'te yüzde 28, Xbox One'da ise yüzde 17 oranında bir satış grafiği yakalamış.
Cyberpunk 2077'de yaşanan sorunlar neticesinde oyunu geri vermek isteyen oyun severlere para iadesi yapmayı kabul eden CD Projekt, bu süreçte totalde 30 bin kopyayı ise iade almış .
Hakkında çıkan düzinelerce probleme karşın yine de iyi bir satış grafiği yakalamış gibi görünen Cyberpunk 2077'ın, her ne olursa olsun şirketin The Witcher 3: The Wild Hunt oyunuyla yakaladığı başarıya gölge düşürdüğü kesin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın