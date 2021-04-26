Cyberpunk 2077 Ne Kadar Sattı; Ne Kadar İade Edildi? Açıklandı...

CD Projekt, 2020 yılın en çok beklenen ve en büyük hayal kırıklığı olan Cyberpunk 2077 için satış ve iade rakamlarını açıkladı. İade sayısının, düşünülenden çok daha az olması dikkat çekiyor.