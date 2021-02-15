Samsung'dan Sürpriz Telefon: Samsung Galaxy F62 Resmi Olarak Tanıtıldı

Samsung, güçlü bir işlemciye sahip olan yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy F62'yi resmi olarak tanıttı. Galaxy F62 özellikleri ve fiyatı haberimizde...

Galaxy F62 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy F62'yi resmi olarak tanıttı. Galaxy F62, özellikle güçlü işlemcisi ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.

Telefonda kullanılan işlemci, Galaxy Note 10 ve Note 10+'ta da gördüğümüz Exynos 9825. Bu işlemciye, seçime göre 6 ya da 8GB RAM eşlik ediyor. 128GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda, bellek kartı yuvası da bulunuyor.

Galaxy F62'nin Super AMOLED+ Infinity-O ekranı 6.7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekran, Gorilla Glass 3+ ile korunuyor. Ne yazık ki 120Hz tazeleme hızına sahip değil.

Telefonun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor: 64 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel makro kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı kamera, 5 megapiksel derinlik kamerası. Hem ön, hem de arka kameralar, 4K video çekimi yapabiliyor.

7.000mAh kapasiteli bir batarya ile gelen Galaxy F62'de yan kısma yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca Galaxy F62'de bir de kulaklık girişine yer verilmiş.

Galaxy F62'nin başlangıç fiyatı 360 dolar seviyesinde.

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