Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve L2 tanıtıldı!
Sony, yeni telefonları Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2'yi CES'te duyurdu! İşte yeni Xperia'lar ve özellikleri...
Son dönemin üst düzey telefonlarındaki "çerçevesiz" ekran tasarımını seviyor musunuz bilmiyoruz ancak Sony'nin bu modaya pek itibar etmediği kesin. Birçok dedikodunun ardından bugün tanıtılan Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2, kalın çerçevelerle geliyorlar ancak satın almak isteyeceğiniz kadar iyiler.
Yeni telefonların çerçevesi çok ince olmasa da Xperia XA2 ve Xperia XA2'de sol ve sağ kenara doğru kıvrılan bir ekran bulunuyor. Üçlünün en altında bulunan Xperia L2 ise yanlarında daha çok çerçeveye sahip ve çözünürlüğü 720p'ye düşürüyor.
Telefonların özelliklerini aşağıdaki tabloda karşılaştırabilirsiniz.
|Xperia XA2
|Xperia XA2 Ultra
|Xperia L2
|Ekran
|5.2" Full HD 1080p
|6" Full HD 1080p
|5.5" HD 720p
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 630
|Qualcomm Snapdragon 630
|Dört çekirdekli 1.5 GHz
|RAM
|3 GB
|4 GB
|3 GB
|Depolama
|32 GB
256 GB'a kadar microSD ile genişletilebilir
|32 GB
64 GB
256 GB'a kadar microSD ile genişletilebilir
|32 GB
256 GB'a kadar microSD ile genişletilebilir
|Kamera
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Arka kamera: 23 MP Exmor RS, f/2.3 diyafram, melez AP, 5x zoom
Ön kamera: 120 derecelik geniş açılı 8 MP sensör
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Arka kamera: 23 MP Exmor RS, f/2.3 diyafram, melez AP, 5x zoom
Ön kamera: OIS destekli 16 MP kamera ve 120 derece geniş açılı 8 MP kamera
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Arka: 13 MP sensör, 3x zoom
Ön: 120 derece geniş açılı lensli 8 MP sensör
|Çeşitli
|Android 8.0 Oreo, 3,300 mAh pil, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
|Android 8.0 Oreo, 3,580 mAh pil, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
|Android 7.1.1 Nougat, 3,300 mAh pil, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi
Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra arasındaki benzerlikler, 23 megapiksellik kamerayla devam ediyor. Bu kamera, 4K ve 120 fps ağır-çekim video kaydı yapabiliyor. İki telefonda da 120 derecelik geniş açılı kareler yakalayabilen 8 megapiksellik ön kameralar bulunuyor. Bununla birlikte Xperia XA2 Ultra'da optik görsel dengeleme (OIS) özellikli 16 megapiksellik ikinci bir selfie kamerası var. Xperia L2, selfie konusunda XA2'nin gerisinde kalmıyor ancak arka yüzündeki kamera 13 megapiksellik.
Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 630 yonga setiyle geliyor ve ikincisi, biraz daha çok RAM'e sahip. 32GB depolamaya sahip üç telefonda da microSD kart slotu bulunuyor.
Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyorlar. Xperia L2 ise Android 7.1.1 Nougat ile gelerek hayal kırıklığı yaratıyor.
Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2, Ocak sonunda satışa sunulacak. Sony, telefonların fiyatlarını henüz açıklamadı ancak önceki modellerine bakarsak, fiyatlarının çok yüksek olmayacağını söyleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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