Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve L2 tanıtıldı!

Sony, yeni telefonları Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2'yi CES'te duyurdu! İşte yeni Xperia'lar ve özellikleri...

Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve L2 tanıtıldı

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