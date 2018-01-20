Sony Xperia XZ Premium 2 Değil, XZ Pro!

Sony, Xperia XZ Premium'un yeni modeli olması beklenen Premium 2'yi bu sürpriz isimle tanıtabilir!

Sony Xperia XZ Premium 2 değil, XZ Pro!

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