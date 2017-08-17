Sony Xperia XZ1'in Görüntüleri ve Fazlası Sızdı
Sony Xperia XZ1'den yeni görüntüler ve teknik bilgiler internette ortaya çıktı!
Sony Xperia XZ1'den yeni gelen sızıntıda hem görüntüler, hem de teknik detaylar var.
Tanıtılmayı bekleyen telefonun diğer Xperia'lara benzeyen dikdörtgen tasarımı muhtemelen sizi heyecanlandırmayacak. Metale benzeyen gövde, özellikle ekranın üst ve alt tarafında geniş çerçevelere sahip. Sağ ve sol taraftaki kavis Xperia XZ'yi andırsa da, arka yüzde anten bandına rastlamıyoruz.
Sony Xperia Ailesi tarafından paylaşılan teknik özellikler ise belki de daha ilginç. 5,2 inç'lik HDR ekrana sahip cihaz, Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 19MP arka kamera, 13MP ön kamera, ön yüzde stereo hoparlörler ve IP65 veya IP68 su geçirmezlikle geliyor.
Ekran çözünürlüğünden bahsedilmemiş olsa da Sony, Premium olmayan amiral gemilerinde genellikle 1080p ekran kullanıyor. Bu sızıntı doğruysa XZ1, Xperia XZ ve XZs'nin üzerine çok fazla şey koymayacak demektir.
Sızan bilgilerin ne kadar doğru olduğunu muhtemelen IFA 2017'de öğreneceğiz. IFA 2017, 1-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Zeynel A. Öztürk
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