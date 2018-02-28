Sony Xperia XZ2 Ön İnceleme Raporu!
MWC 2018'de tanıtılan Sony Xperia XZ2'yi elimize aldık; tüm detaylarıyla canlı canlı bu videoda inceledik!
- Ercan Uğurlu
Sony'nin Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıtılması beklenen ve uzunca bir süre sızıntılarla teknoloji gündemini meşgul eden Xperia XZ2 amiral gemisi sonunda tanıtıldı. Elbette biz de fuar alanındaydık ve Xperia XZ2'yi değerlendirmeden geçmedik.
Sony Xperia XZ2 Compact ile beraber tanıtılan Xperia XZ2, Sony'nin tasarım değişikliğine gittiği bir model oluyor. Xperia XZ2'de eski köşeli hatlarını daha bombeli bir kasa yapısıyla değiştiren Sony, bunda ne kadar başarılı olmuş, bunun cevabını telefonu CHIP Test Merkezi'mizde ağırladığımız söyleyeceğiz.
Telefon tasarımına el atan Sony, özellikle arka yüzüyle bizlere HTC U11'i anımsatıyor. Ayrıca gövde fazlasıyla kalınlaşmış ve 11 mm'ye kadar ulaşmış. Telefon ağırlığıyla da dikkat çekiyor. Yeni amiral tam 198 gram ağırlığında.
Xperia XZ2'de ekran boyutlarını da genişleten Sony, yeni amiral ile 18:9 görüntüleme oranı sunuyor. 5.7 inç boyutunda bir ekranın sahibi olan Xperia XZ2, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden güç alıyor ve teknik kadrosunda 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve Adreno 630 grafik birimi bulunduruyor.
Peki, Xperia XZ2 başka neler sunuyor? Hemen yukarıda Xperia XZ2 ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.
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